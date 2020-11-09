Кириченко: ЦСКА показал, что готов к лидерству в РПЛ

Известный российский специалистподелился мнением о победе ЦСКА над «Ростовом» (2:0).

«В целом ЦСКА заслужил победу, но забей Еременко пенальти, все могло сложиться по-другому.

Но в нужный момент Акинфеев проявил свои лидерские качества и показал, за что его так ценят в клубе.

Очень важная победа, особенно над таким "Ростовом", который обыграл "Спартак", и на фоне календаря с непростым выездом в Голландию.

Армейцы показали, что готовы к лидерству в РПЛ, хотя впереди у них еще долгий и трудный путь к успеху», — сказал Кириченко «Известиям».

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 14-ти туров. 0