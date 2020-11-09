Газзаев: У Эджуке видны пробелы в футбольном образовании

Бывший главный тренер ЦСКАрассказал о проблемах в игре нападающего «армейцев»

«Видны пробелы в футбольном образовании. Хотя природные качества у него хорошие. Скорость, смело идет в обыгрыш. И вот здесь уже задача тренерского штаба — встроить его в тактическую модель ЦСКА.

Нужно признать: нигериец может быть очень опасным в чужой штрафной. Но такое ощущение, что удар не поставлен, порой принимает неверные решения, которые не соответствуют текущему моменту игры.

В любом случае надо развивать его козыри, сильные индивидуальные качества. Эджуке еще молод, из него можно сделать очень приличного игрока группы атаки. Теперь все зависит от тренеров ЦСКА, которые должны подтянуть его в тактическом плане», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

В текущем чемпионате России Эджуке провел девять матчей и забил два гола. 0