Газзаев: Мне не нравятся такие форварды, как Гайч

Бывший главный тренервысказался о форварде «армейцев»после матча с(2:0).

«Пока не впечатляет. И вообще мне не нравятся нападающие такого плана. Почему? На мой взгляд, форвард современной формации — тот, который действует по всему фронту атаки. А Гайч исключительно играет в центре. Физически он сильный, но техническое оснащение оставляет желать лучшего.

Вот в матче с "Ростовом" был момент, когда он вышел один на один с Песьяковым после идеального паса Влашича и не забил. Нужно брать примеры с лучших мировых образцов. У Левандовски есть все — техника, скорость, удар, умение ассистировать. Или возьмите Месси, Роналду, Неймара, Мбаппе. Все очень разносторонние футболисты. Вот они в моем понимании и являются современными форвардами», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Гайч в нынешнем сезоне провел в чемпионате России 10 матчей, в которых результативными действиями не отметился. 0