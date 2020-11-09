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    Газзаев: Мне не нравятся такие форварды, как Гайч

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    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о форварде «армейцев» Адольфо Гайче после матча с «Ростовом» (2:0).

    Адольфо Гайч
    Адольфо Гайч

    «Пока не впечатляет. И вообще мне не нравятся нападающие такого плана. Почему? На мой взгляд, форвард современной формации — тот, который действует по всему фронту атаки. А Гайч исключительно играет в центре. Физически он сильный, но техническое оснащение оставляет желать лучшего.

    Вот в матче с "Ростовом" был момент, когда он вышел один на один с Песьяковым после идеального паса Влашича и не забил. Нужно брать примеры с лучших мировых образцов. У Левандовски есть все — техника, скорость, удар, умение ассистировать. Или возьмите Месси, Роналду, Неймара, Мбаппе. Все очень разносторонние футболисты. Вот они в моем понимании и являются современными форвардами», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

    Гайч в нынешнем сезоне провел в чемпионате России 10 матчей, в которых результативными действиями не отметился. 0

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