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    Суарес рассказал, как Куман сообщил, что он должен уйти из «Барселоны»

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    Нападающий «Атлетико» Луис Суарес рассказал подробности своего ухода из «Барселоны».

    Луис Суарес
    Луис Суарес

    Суарес подтвердил ранее появившуюся в прессе информацию, что перед началом сезона у него состоялся телефонный разговор с Рональдом Куманом, в котором главный тренер «Барселоны» сообщил, что больше не рассчитывает на него.

    «У меня были профессиональные отношения с Куманом. Он по телефону сообщил мне, что я должен покинуть клуб. Я ответил, что имею право продолжать тренироваться с клубом, пока не найду решение.

    У нас было взаимное уважение: я по отношению к нему за решение, которое он принял как тренер, а он по отношению ко мне за то, что я выполнял все требования и продолжал тренироваться, не беспокоясь и не жалуясь.

    Куман понял мою ситуацию, и когда настал момент, он сказал мне, что если мы не найдём клуб, то он позволит мне остаться. Но я хотел найти выход, свой путь и, к счастью, я его нашел.

    Поначалу все было сложно. Это перемена для семьи, поиск школы, дома. Но "Атлетико" помог с этим и сделал все очень просто. Мне комфортно, и мне все нравится», — приводит слова Суареса AS.

    Суарес забил пять мячей в шести матчах за «Атлетико» в текущем чемпионате Испании и занимает первое место в списке бомбардиров. 0

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