Суарес рассказал, как Куман сообщил, что он должен уйти из «Барселоны»

Нападающий «Атлетико»рассказал подробности своего ухода из «Барселоны».

Суарес подтвердил ранее появившуюся в прессе информацию, что перед началом сезона у него состоялся телефонный разговор с Рональдом Куманом, в котором главный тренер «Барселоны» сообщил, что больше не рассчитывает на него.

«У меня были профессиональные отношения с Куманом. Он по телефону сообщил мне, что я должен покинуть клуб. Я ответил, что имею право продолжать тренироваться с клубом, пока не найду решение.

У нас было взаимное уважение: я по отношению к нему за решение, которое он принял как тренер, а он по отношению ко мне за то, что я выполнял все требования и продолжал тренироваться, не беспокоясь и не жалуясь.

Куман понял мою ситуацию, и когда настал момент, он сказал мне, что если мы не найдём клуб, то он позволит мне остаться. Но я хотел найти выход, свой путь и, к счастью, я его нашел.

Поначалу все было сложно. Это перемена для семьи, поиск школы, дома. Но "Атлетико" помог с этим и сделал все очень просто. Мне комфортно, и мне все нравится», — приводит слова Суареса AS.

Суарес забил пять мячей в шести матчах за «Атлетико» в текущем чемпионате Испании и занимает первое место в списке бомбардиров. 0