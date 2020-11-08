Хацкевич объяснил, почему улыбался после удаления своего футболиста

Главный тренер «Ротора»после гостевого матча 14-го тура РПЛ с «Арсеналом» (1:1) не стал оценивать ошибку хорватского вратаря своей командыв моменте с голом

Специалист объяснил, что вызывало улыбку на его лице во время удаления защитника Азата Байрыева. Главный судья Станислав Васильев показал футболисту две желтые карточки в первом тайме.

«В принципе, таких ошибок у Чондрича не было, а этот гол еще надо посмотреть. Да, ему где-то надо увереннее играть на выходах, сохранять мяч у себя.

Это все — через работу, а он недавно в нашей команде. В принципе, у нас два равноценных вратаря — кто сильнее, тот и играет.

Первое предупреждение Байрыева мне показалось справедливым. Второе — может быть и нет. Но судья тоже должен оценивать степень серьезности нарушения. А получается — кто первый упал, тот и прав», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0