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    Хацкевич объяснил, почему улыбался после удаления своего футболиста

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    Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич после гостевого матча 14-го тура РПЛ с «Арсеналом» (1:1) не стал оценивать ошибку хорватского вратаря своей команды Йосипа Чондрича в моменте с голом Кирилла Панченко.

    Александр Хацкевич
    Александр Хацкевич

    Специалист объяснил, что вызывало улыбку на его лице во время удаления защитника Азата Байрыева. Главный судья Станислав Васильев показал футболисту две желтые карточки в первом тайме.

    «В принципе, таких ошибок у Чондрича не было, а этот гол еще надо посмотреть. Да, ему где-то надо увереннее играть на выходах, сохранять мяч у себя.

    Это все — через работу, а он недавно в нашей команде. В принципе, у нас два равноценных вратаря — кто сильнее, тот и играет.

    Первое предупреждение Байрыева мне показалось справедливым. Второе — может быть и нет. Но судья тоже должен оценивать степень серьезности нарушения. А получается — кто первый упал, тот и прав», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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