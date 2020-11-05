Пике: «Барселона» с каждым годом становится все хуже

Защитник и один из лидероввысказал свое мнение о спаде клуба в последние несколько лет.

«Сейчас в клубе идет процесс перемен, которые были необходимы. Надо все изменить. Очевидно, что клуб с каждым годом становится хуже. У нас не так много времени, но улучшения нужны», — цитирует Пике Sport.es.

«У "Барселоны" не может быть переходного года, команда всегда должна побеждать. Скоро будут выборы президента клуба, когда придет новое руководство, мы будем видеть изменения с каждым месяцем», — добавил защитник.

Напомним, в чемпионате Испании «Барселона» на данный момент занимает лишь 12-е место. В Лиге чемпионов команда одержала победы в трех стартовых турах. 0