Глава КДК объяснил срок дисквалификации защитника «Тамбова» Тетрашвили

Глава КДК РФСобъяснил, почему защитника «Тамбова», удаленного в матче с, дисквалифицировали на четыре игры.

В матче 13-го тура против бело-голубых (1:2) футболист наступил на ногу лежавшему на газоне полузащитнику Себастьяну Шиманьски.

Ранее появлялась информация, что московское «Динамо» направило письмо в КДК РФС с просьбой дать максимальное наказание Тетрашвили — семь матчей.

«А откуда у вас данные, что "Динамо" просило семь? В данном случае речь идет об агрессивном поведении футболиста.

Травмы не было нанесено, поэтому по части 3 статьи 94 регламента это агрессивное поведение. Мы посчитали, что данное нарушение соответствует дисквалификации на четыре матча.

Речь не идет о травме игрока, игрок продолжил матч. Он не был заменен. Во-вторых, он продолжил тренировочный процесс в команде.

И в данном случае речь не идет об умышленном нарушении травмы, речь идет об агрессивном поведении.

Направляло ли "Динамо" в КДК письмо с просьбой дать Тетрашвили семь матчей дисквалификации? КДК не намерен отвечать на этот вопрос.

По материалам дела нет информации о том, что игрок травмирован. Информации о том, что он не участвует в тренировочном процессе, у КДК нет. Это самое главное» — ответил глава КДК изданию «Спорт-Экспресс». 0