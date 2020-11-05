ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Лацио»Лучше, чем ничего. «Зенит» почти простился с плей-офф ЛЧ
  • 19:15
    • Широкову грозит два года лишения свободы за избиение арбитра
  • 18:08
    • Чехия обыграла Швецию на старте Кубка Карьяла
  • 17:55
    • Тестирование Шунина на коронавирус показало сомнительный результат
  • 17:45
    • Агенты Халка связывались с «Зенитом» — СМИ
  • 17:26
    • УЕФА предложил пересмотреть правило игры рукой
    Все новости спорта

    Глава КДК объяснил срок дисквалификации защитника «Тамбова» Тетрашвили

    Футбол Тамбов Динамо РПЛ Футбол России РФС Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Глава КДК РФС Артур Григорьянц объяснил, почему защитника «Тамбова» Гурама Тетрашвили, удаленного в матче с «Динамо», дисквалифицировали на четыре игры.

    Гурам Тетрашвили
    Гурам Тетрашвили

    В матче 13-го тура против бело-голубых (1:2) футболист наступил на ногу лежавшему на газоне полузащитнику Себастьяну Шиманьски.

    Ранее появлялась информация, что московское «Динамо» направило письмо в КДК РФС с просьбой дать максимальное наказание Тетрашвили — семь матчей.

    «А откуда у вас данные, что "Динамо" просило семь? В данном случае речь идет об агрессивном поведении футболиста.

    Травмы не было нанесено, поэтому по части 3 статьи 94 регламента это агрессивное поведение. Мы посчитали, что данное нарушение соответствует дисквалификации на четыре матча.

    Речь не идет о травме игрока, игрок продолжил матч. Он не был заменен. Во-вторых, он продолжил тренировочный процесс в команде.

    И в данном случае речь не идет об умышленном нарушении травмы, речь идет об агрессивном поведении.

    Направляло ли "Динамо" в КДК письмо с просьбой дать Тетрашвили семь матчей дисквалификации? КДК не намерен отвечать на этот вопрос.

    По материалам дела нет информации о том, что игрок травмирован. Информации о том, что он не участвует в тренировочном процессе, у КДК нет. Это самое главное» — ответил глава КДК изданию «Спорт-Экспресс». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Огорчит ли ЦСКА команду Дика Адвоката?
  • «Фейенорд» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Стоит ли финнам опасаться сборную России?
  • Россия — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Справится ли «Мольде» с атаками «Арсенала»?
  • «Арсенал» — «Мольде». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.72
  • Экспресс дня 5 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Фейенорд — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Россия — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Арсенал — Мольде
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Заря — АЕК Афины
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Лудогорец — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.62
  • Прогноз на матч Милан — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Фейеноорд — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лестер — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры