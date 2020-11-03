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    Быстров: «Спартак» готов бороться за чемпионство только на словах

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    Бывший футболист сборной России Владимир Быстров считает, что «Спартак» не сможет выиграть текущий чемпионат России.

    Владимир Быстров
    Владимир Быстров

    В минувшие выходные «Спартак» уступил на своем поле «Ростову» (0:1).

    «Спартак» играет в контратакующий футбол. Когда команда играет первым номером, у нее ничего не получается.

    Карпин прекрасно знает, как играть против «Спартака». Если команда борется за чемпионство, такие матчи нельзя упускать, их нужно на жилах вытаскивать.

    «Спартак» сам себя убил. У себя дома можно играть посмелее, какое-то давление должно быть. Если ты надеешься на второй тайм и какой-то отдельный эпизод, это неправильно. Оказывается, «Спартак» готов бороться за чемпионство только на словах.

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    Мы ни в одном матче «Спартака» не увидели атакующей игры, они хорошо контратакуют и пользуются этим приемом«, — приводит слова Быстрова "Матч ТВ". 0

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