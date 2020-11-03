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    Быстров: Убери Дзюбу в запас — он будет недоволен. Готов Семак на такое?

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    Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился мнением о проблемах «Зенита», который трижды проиграл в четырех последних матчах.

    Владимир Быстров
    Владимир Быстров

    В среду «Зенит» сыграет с «Лацио» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «В РПЛ для "Зенита" нет проблемы в том, чтобы поставить игроков, которые нечасто играют — у них 20 равноценных футболистов.

    В последних матчах у "Зенита" есть явный спад, нет Азмуна, Дзюба сник, и Семаку нужно придумать что-то другое. А когда у тебя лидеры "никакие", это тоже скандал. Убери Дзюбу в запас — он будет недовольный сидеть на скамейке. Готов Семак на такое?

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    Задача Семака на игру с "Лацио" — настроить команду как на последний бой», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ». 0

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