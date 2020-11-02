Геркус: На «Локомотив» смотреть особенно печально

Бывший генеральный директор «Локомотива»оценил выступление российских клубов в первых матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Небывало жесткий календарь — две игры в неделю для участников еврокубков — еще только начался. В этом темпе сыграно всего две недели, а у нас есть уже видимые последствия.

Самым неподготовленным к гонке оказался „Краснодар“. Он выглядит как спринтер, "умирающий" после пары километров на стайерской дистанции. Полкоманды в лазарете второй год подряд — это приговор. Никаких выводов из прошлогоднего кризиса сделано не было, продолжается ходьба по тем же граблям. Только в этом сезоне вместо Лиги Европы „Краснодар“ выступает в Лиге чемпионов, а там нагрузка повыше и прессинг пожестче. Краснодар уже сейчас валится в чемпионате и вряд ли сможет выправить ситуацию до зимы.

Второй жертвой тяжелого графика, как ни странно, выглядит „Зенит“. Он загнал своих лидеров уже к третьему матчу ЛЧ и позволил конкурентам догнать себя в чемпионате. Оказалось, что обоймы у „Зенита“ нет, селекция последних лет не придала составу глубины, на дистанции начались проблемы. К внутренним проблемам добавляется тяжёлый внешний информационный фон. „Зенит“ теряет сторонников, ряды его недоброжелателей множатся. Его победы общественность не впечатляют, а поражения вызывают волны критики, переходящие в цунами. Проверка на прочность.

На „Локомотив“ смотреть особенно печально. Перестройка команды, которую затеяли под лозунгом сокращения затрат, пока выглядит как строительство соломенного домика вместо каменного. Игроки, заменившие лидеров, неубедительны, тренер после полугода работы заявляет прессе, что не понимает, почему его команда плохо играет. Обещает разобраться. Что тут скажешь?

ЦСКА выглядит очевидным выгодоприобретателем в этой ситуации. Как я и писал в начале чемпионата — теневые лидеры. Постепенно налаживают игру, вводят новичков — и свою молодежь и приобретенных — в состав и тихонечко доскакали до первого места. В Лиге Европы пока не впечатляют, но шансы сыграть хорошо сохраняются. В четверг посмотрим на выездной матч против „Фейеноорда“. Будет очень показательно.

"Спартак", как и положено молодой команде, споткнулся. Не на ровном месте, как раз наоборот. Приезжал в гости экс, с новой командой, как с новой семьей, отобрал очки, обратил на себя внимание, классическая семейная спартаковская драма. Пугаться пока нечего, но звоночек прозвенел.

Ну и пару слов о "Динамо", "Ростове", "Сочи" и "Рубине". Все команды новые, все с интересными тренерами, новыми игроками, с амбициями. Кто-то из них обязательно вклинится в борьбу за места в еврокубках.

Наступивший ноябрь принесет нам еще больше сюжетов. Гонка обещает быть очень интересной», — написал Геркус в своем телеграм-канале. 0