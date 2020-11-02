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    Газзаев: Раневская сказала: «Деньги съедены, а позор остался». Эти слова порой уместны по отношению к России в еврокубках

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    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил выступление российских клубов в первых матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    Валерий Газзаев
    Валерий Газзаев

    В восьми матчах группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА не одержали ни одной победы.

    «Нынешний розыгрыш еврокубков подтверждает негативный тренд прошлого сезона. Наши команды не только ничего не могут противопоставить топ-клубам из пятерки ведущих лиг, но и регулярно уступают соперникам из чемпионатов, которые котируются гораздо ниже нашего. К сожалению, такими темпами через год-два мы опустимся в рейтинге УЕФА еще ниже.

    Вновь подчеркну: нынешнее слабое выступление российских клубов — не случайность и не стечение обстоятельств. Потому что из года в год повторяется одно и то же. Уже больше десятилетия мы наступаем на одни и те же грабли, но не делаем выводов. Наша лига оказалась абсолютно неконкурентоспособной. Мы сегодня находимся на задворках европейского футбола.

    Великая актриса Фаина Георгиевна Раневская после одного неудачного кинофильма сказала фразу, ставшую крылатой: "Деньги съедены, а позор остался". Эти слова порой уместно звучат и по отношению к российскому футболу в еврокубках.

    Необходимо комплексно реформировать и реорганизовать весь российский футбол. Изменить подход к психологии, к подбору игроков и развитию их индивидуальных качеств, к тактической подготовке и функциональной готовности. Другого пути просто нет. Иначе мы и дальше будем проигрывать всем и всегда, терять рейтинговые очки, имидж и репутацию российского футбола.

    Не хочется никого персонально критиковать. Потому что проблема — общая. Наша задача — системно изменить лицо российского футбола. Да, у нас нет игроков такого класса, как у "Баварии", но наши команды могут и обязаны обладать отличной тактической оснащенностью, быть в хорошем функциональном и морально-психологическом состоянии.

    Прежде всего, нужно правильно планировать тренировочный процесс. Давно известно, что на фоне хорошей функциональной готовности гораздо лучше выполняются индивидуально-технические и тактические действия. Как конкретными игроками, так и всей командой», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс». 0

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