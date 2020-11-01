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    Игнашевич: В матче с «Крыльями» нам заслуженно повезло

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    Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился впечатлениями после матча 19 тура Первенства ФНЛ с «Крыльями Советов» (3:1).

    Сергей Игнашевич
    Сергей Игнашевич

    «Не самая зрелищная игра была сегодня, у нас были в этом сезоне матчи и поярче. Но на поле была команда.

    Команда, которая билась за цвета клуба, за свои имена, за результат. С хорошей игрой каждый дурак выиграет, вы попробуйте с плохой победить.

    Мне показалось, что в первом тайме мы чуть-чуть уступали сопернику в мелочах. Где-то недорабатывали, где-то придумывали себе угловые.

    В целом, "Крылья" играли острее в первой половине. Во втором тайме эти же мелочи все решили уже в нашу пользу. Ключевым стал второй гол, когда Саша Рязанцев доработал в эпизоде до конца.

    При нашем плотном графике вторые таймы часто все определяют, когда футболисты устают, начинаются замены, кто-то входит в игру, кто-то нет.

    Сегодня ситуация была похожа на ту, что была в Иванове. Я считаю, что сегодня нам заслуженно повезло.

    Все три мяча были отличные у нас, и в наши ворота тоже красиво забили. А вообще, гол Рязанцева точно характеризует наш настрой и нашу позицию сегодня.

    Я считаю, что мы не боремся за первое место в нынешнем чемпионате. Мы не готовы к борьбе за первое место. Я считаю, что мы должны бороться за четверку.

    Просто ставим задачу нашей молодой команде — побеждать в каждом матче. К этой цели в первую очередь и идем», — приводит слова тренера клубная пресс-служба. 0

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