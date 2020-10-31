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    Зе Луиш остался в запасе «Локомотива» на матч с «Сочи»

    «Сочи» — «Локомотив»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы на матч 13-го тура РПЛ между «Сочи» и «Локомотивом».

    Зе Луиш
    Зе Луиш

    «Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Мевля, Маммана, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Пруцев, А. Заболотный, Жоаузинью.

    Запасные: Н. Заболотный, Заика, Новосельцев, Калугин, Набиуллин, Бахтияров, Пруцев, Немченко, Руденко, Варданян.

    «Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Лысцов, Рыбус, Мурилу, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Смолов, Эдер, Камано.

    Запасные: Коченков, Савин, Игнатьев, Черный, Сильянов, Райкович, Миранчук, Мухин, Титков, Иосифов, Зе Луиш, Лисакович.

    Календарь и таблица РПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Сочи». Коэффициент на его победу — 2.74, на успех «Локо» — 3.15, на ничью — 3.34. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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