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    «Краснодар» уступил «Ахмату» в Грозном

    «Ахмат» — «Краснодар»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Грозненский «Ахмат» одержал домашнюю победу над «Краснодаром» (2:0) в матче 13-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 66-й минуте. После подачи от углового флажка Ильину дали свободно пробить головой из центра штрафной «Краснодара».

    Сафонов среагировал, но Уилкер Анхель из вратарской добавил в цель — мяч от перекладины залетел в сетку ворот.

    А на 82-й минуте Полярус дотащил грозненскую контратаку до чужой штрафной, далее покатил на Исмаэла, который ударом в касание направил мяч в ворота — Сафонов даже не дёрнулся.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ахмат — Краснодар 2:0
    Голы: 1:0 Wilker Angel (67'), 2:0 Исмаэл Силва Лима (82') Ахмат: Гиорги Шелия, Wilker Angel, Мирослав Богосавац, Зоран Нижич, Максим Ненахов, Бернард Бериша (Марат Быстров, 77'), Исмаэл Силва Лима (Олег Иванов, 90'), Владимир Ильин (Антон Олегович Швец, 76'), Евгений Харин (Артём Полярус, 46'), Артём Тимофеев, Георгий Мелкадзе (Лечи Садулаев, 66') Краснодар: Матвей Сафонов, Кристиан Рамирес (Leon Sabua, 79'), Евгений Чернов, Кайо, Vyacheslav Litvinov, Юрий Газинский (Руслан Камболов, 80'), Алексей Ионов, Кристофер Ольссон, Даниил Уткин, Eduard Spertsyan (Магомед-Шапи Сулейманов, 56'), Маркус Берг (Максим Кутовой, 64') Предупреждения: Кристиан Рамирес (37'), Исмаэл Силва Лима (45'), Vyacheslav Litvinov (52'), Кайо (55'), Юрий Газинский (74'), Зоран Нижич (88'), Руслан Камболов (90')

    «Ахмат», набрав 20 очков, поднялся на восьмое место турнирной таблицы РПЛ. «Краснодар» находится на десятой строчке таблицы, имея 18 очков.

    7 ноября «Ахмат» сыграет на выезде с «Тамбовом». 8 ноября состоится матч «Зенит» — «Краснодар». 0

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