Чалов: Шансов было достаточно, но, к сожалению, подвела реализация

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился мнением о ничейном результате в матче с загребским «Динамо» (0:0) в рамках 2-го группового этапа Лиги Европы.

«Создали много моментов, но не удалось забить. Шансов было достаточно, но, к сожалению, подвела реализация. Такое бывает — это футбол.

Ничего страшного не произошло. У нас еще 4 игры в группе. Мы не расстраиваемся, не смотрим на другие команды. Хотим играть в свой футбол и получать удовольствие.

Очень удивился, когда узнал результат матча между "Фейенордом" и "Вольфсбергом". Это говорит о том, что у нас равная группа и нет аутсайдеров», — приводит слова Чалова «Чемпионат». 0