ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Смена президента может не убедить Месси остатьсяВ новой эре «Барселоны» может не оказаться Месси
  • 23:34
    • «Боруссия» может пожаловаться на «Зенит» в УЕФА
  • 22:46
    • ЦСКА и загребское «Динамо» счет не открыли
  • 22:51
    • «Тоттенхэм» проиграл «Антверпену»
  • 22:49
    • «Лестер» одолел АЕК, «Заря» проиграла «Браге»
  • 22:46
    • «Милан» на своем поле разгромил «Спарту»
    Все новости спорта

    Чалов: Шансов было достаточно, но, к сожалению, подвела реализация

    Футбол ЦСКА Футбол России Лига Европы Динамо Загреб Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился мнением о ничейном результате в матче с загребским «Динамо» (0:0) в рамках 2-го группового этапа Лиги Европы.

    Федор Чалов
    Федор Чалов

    «Создали много моментов, но не удалось забить. Шансов было достаточно, но, к сожалению, подвела реализация. Такое бывает — это футбол.

    Ничего страшного не произошло. У нас еще 4 игры в группе. Мы не расстраиваемся, не смотрим на другие команды. Хотим играть в свой футбол и получать удовольствие.

    Очень удивился, когда узнал результат матча между "Фейенордом" и "Вольфсбергом". Это говорит о том, что у нас равная группа и нет аутсайдеров», — приводит слова Чалова «Чемпионат». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько времени «Арсеналу» понадобится на голы?
  • «Арсенал» — «Дандолк». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • На «Реале Сегурос» игра будет равной?
  • «Реал Сосьедад» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Окажется ли для «Ромы» проблемным матч с ЦСКА София?
  • «Рома» — ЦСКА София. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.31
  • Экспресс дня 30 октября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Пасуш де Феррейра — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Шальке — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.02
  • Прогноз на матч Эйбар — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Ковентри — Рединг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.69
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Северсталь — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры