Судья верно назначил пенальти в ворота «Химок» в матче со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия РФС оценила эпизоды матча 11-го тура чемпионата России «Химки» — «Спартак» (2:3), сообщает официальный сайт союза.

Ранее «Химки» попросили оценить работу арбитра Кирилла Левникова в эпизодах с назначением одиннадцатиметрового удара на 55-й минуте матча и засчитанным голом в ворота «Химок» на 77-й минуте.

«1. Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота "Химок" на 55-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что против нападающего "Спартака" №19 Эсекьеля Понсе совершен безрассудный фол в штрафной площади "Химок". Игрок атакующей команды наносит удар по воротам головой, после чего защитник инициирует контакт с ним высокоподнятой ногой.

2. Судья правильно засчитал гол в ворота "Химок" на 77-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что незначительный игровой контакт между защитником "Химок" №2 Арсением Логашовым и нападающим "Спартака" №19 Эсекьелем Понсе произошел после удара по мячу головой в прыжке, нанесенного последним, и никак не повлиял на развитие игровой ситуации на футбольном поле», — говорится в сообщении. 0