«Реал» — «Шахтер»: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны составына матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Напомним, что «горняки» из-за вспышки коронавируса лишились 10 футболистов основы.

«Реал»: Куртуа, Менди, Милитао, Варан, Марсело, Модрич, Каземиро, Вальверде, Родриго, Йович, Асенсио.

Запасные: Лунин, Атубе, Начо, Кроос, Бензема, Васкес, Винисиус Жуниор, Иско.

«Шахтер»: Трубин, Додо, Хочолава, Бондарь, Корниенко, Марлос, Майкон, Тете, Маркос Антонио, Соломон, Дентинью.

Запасные: Шевченко, Пятов, Маркиньюс, Мампаси, Витау, Вьюнник, Судаков, Гончарук, Шостак.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Реалу». Коэффициент на его победу — 1.23, на успех «Шахтера» — 15.76, на ничью — 8.30. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

Следить за ходом матча можно тут. 0