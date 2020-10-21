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    Йович и Асенсио сыграют в атаке «Реала» с «Шахтером»

    «Реал» — «Шахтер»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали известны составы «Реала» и «Шахтера» на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

    «Реал»
    «Реал»

    Напомним, что «горняки» из-за вспышки коронавируса лишились 10 футболистов основы.

    «Реал»: Куртуа, Менди, Милитао, Варан, Марсело, Модрич, Каземиро, Вальверде, Родриго, Йович, Асенсио.

    Запасные: Лунин, Атубе, Начо, Кроос, Бензема, Васкес, Винисиус Жуниор, Иско.

    «Шахтер»: Трубин, Додо, Хочолава, Бондарь, Корниенко, Марлос, Майкон, Тете, Маркос Антонио, Соломон, Дентинью.

    Запасные: Шевченко, Пятов, Маркиньюс, Мампаси, Витау, Вьюнник, Судаков, Гончарук, Шостак.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Реалу». Коэффициент на его победу — 1.23, на успех «Шахтера» — 15.76, на ничью — 8.30. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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