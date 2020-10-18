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    «Лион» чуть не упустил победу на «Страсбургом»

    «Страсбург» — «Лион»: счет 2:3, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Страсбург Лион Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В матче 7 тура французской Лиги 1 «Лион» удержал победный счет и переиграл «Страсбург» со счетом 3:2.

    Футболисты «Лиона»
    Футболисты «Лиона»

    Уже к 42 минуте «львы» вели в счете 3:0. Карл Токо-Экамби и Тино Кадевере отличились в составе гостей. Первый оформил дубль. При этом отметим, что в трех случаях ассистентом выступил Мемфис Депай.

    Хабиб Диалло и Жан-Одес Ахолу забили у хозяев. Футболисты забивали на 44 и 55 минутах матча соответственно.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Страсбург — Лион 2:3
    Голы: 0:1 Tino Kadewere (12'), 0:2 Карл Токо Экамби (25'), 0:3 Карл Токо Экамби (42'), 1:3 Хабиб Мухамаду Диалло (43'), 2:3 Жан Аолу (55') Страсбург: Бингуру Камара, Ламин Коне, Кенни Лала, Стефан Митрович, Лионель Кароль (Хабиб Мухамаду Диалло, 37'), Мохамед Симакан, Жан Аолу, Димитри Льенар, Жанрикне Беллегард (Ибраима Сиссоко, 76'), Адриен Томассон (Маджид Абдул Уорис, 84'), Людовик Ажорк Лион: Антони Лопеш, Джейсон Денайер, Марсело, Лео Дюбуа (Маттиа Де Шильо, 72'), Максвелл Корне, Уссем Ауа (Жеан Лукас, 72'), Лукас Пакета (Синали Дьоманде, 86'), Тьяго Мендес, Карл Токо Экамби, Мемфис Депай, Tino Kadewere (Мусса Дембеле, 65') Предупреждения: Tino Kadewere (20'), Максвелл Корне (45'), Карл Токо Экамби (52'), Людовик Ажорк (57'), Жан Аолу (90')

    «Лион» пока что седьмой. У команды Руди Гарсии 10 очков. «Страсбург» идет на 18 месте с зоне вылета с тремя поражениями подряд. 0

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