Сульшер: Магуайр показал пример остальным

Главный тренервыделил защитника и капитана командыпосле матча 5-го тура чемпионата Англии с(4:1).

«Отличный результат и характер. Во главе с капитаном, который вдохновляет. Все футболисты с нетерпением ждут следующей игры.

У Поля Погба были проблемы с бедром и спиной. Было бы неправильно ставить его в состав с первых минут. У нас впереди еще большие матчи. Каждый получит время.

Магуайр забил и показал пример. Он продемонстрировал характер. Очень рад за него. У него была пара сложных недель с момента последней игры. Наш сезон начался сегодня. Мы начали соответствовать правильным скоростям, что и показали в матче», — передает слова Сульшера Sky Sports. 0