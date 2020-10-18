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    «Рубин» пожаловался в КДК на Вилкова

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    Казанский «Рубин» подал в контрольно-дисциплинарный комитет РФС жалобу на работу главного арбитра матча с «Краснодаром» (2:3) Михаила Вилкова, сообщает «Бизнес Online».

    Михаил Вилков
    Михаил Вилков

    В казанском клубе считают, что Вилков неправильно использовал систему VAR — и если в судейской комиссии согласятся с этим, судью ждут санкции, а матч могут переиграть из-за технической ошибки.

    На 43-й минуте защитник «Рубина» Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной, но Вилков не сразу заметил нарушение. Чтобы остановить игру для видеопросмотра эпизода, ему понадобилось полторы минуты.

    Сначала Вилков обратил внимание, что Егор Сорокин сбил Джордже Деспотовича на другой половине поля. Затем судья показал желтую карточку тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву. А после этого он возобновил игру.

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    • Спустя несколько секунд после возобновления матча Вилков пошел смотреть видеоповтор с игрой рукой у Самошникова, что было сделано в обход десятого пункта протокола об использовании VAR. В пункте написано, что рефери не может использовать видеопомощь после того, как остановил, а затем возобновил игру. 0

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