«Ростов» — «Ахмат»: счет матча 3:0, обзор голова

Счет в матче был открыт на 24-й минуте. Глебов из пределов штрафной забросил мяч к вратарской «Ахмата», Хасимото здорово выпрыгнул и головой направил мяч под самую штангу.
На 40-й минуте в ворота «Ростова» был назначен пенальти — Харин в штрафной «Ростова» попал мячом в руку Глебова.
Мелкадзе с 11-метровой отметки пробил в левый от себя угол ворот — голкипер «Ростова» в классном прыжке дотянулся до мяча.
На 77-й минуте «Ахмат» остался в меньшинстве. Швец при верховом единоборстве локтем двинул в голову Глебову — жёлтая карточка, которая стала для Антона второй.
А в компенсированное время «Ахмат» всей командой пошёл спасать матч, но нарвался на контратаку «Ростова».
На второй добавленной минуте Сохиев по левому краю протащил мяч, далее отпасовал в штрафную, откуда Ерёменко хладнокровно пробил точно в нижний угол ворот.
А на пятой компенсированной минуте Данил Глебов установил окончательный счет. Убежали ростовчане в контрвыпад «три в одного», Гапечкин поделился мячом с Глебовым, который из пределов штрафной аккуратным ударом поразил дальний угол ворот.
«Ростов» набрал 20 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 14 очками расположился на 10-й позиции.
Свои следующие матчи обе команды проведут 25 октября на своем поле. «Ростов» примет «Химки», а «Ахмат» — «Уфу». 0