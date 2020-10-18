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    «Ростов» одержал крупную домашнюю победу над «Ахматом»

    «Ростов» — «Ахмат»: счет матча 3:0, обзор голова

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    В матче 11-го тура чемпионата России «Ростов» одержал домашнюю победу над грозненским «Ахматом» — 3:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 24-й минуте. Глебов из пределов штрафной забросил мяч к вратарской «Ахмата», Хасимото здорово выпрыгнул и головой направил мяч под самую штангу.

    На 40-й минуте в ворота «Ростова» был назначен пенальти — Харин в штрафной «Ростова» попал мячом в руку Глебова.

    Мелкадзе с 11-метровой отметки пробил в левый от себя угол ворот — голкипер «Ростова» в классном прыжке дотянулся до мяча.

    На 77-й минуте «Ахмат» остался в меньшинстве. Швец при верховом единоборстве локтем двинул в голову Глебову — жёлтая карточка, которая стала для Антона второй.

    А в компенсированное время «Ахмат» всей командой пошёл спасать матч, но нарвался на контратаку «Ростова».

    На второй добавленной минуте Сохиев по левому краю протащил мяч, далее отпасовал в штрафную, откуда Ерёменко хладнокровно пробил точно в нижний угол ворот.

    А на пятой компенсированной минуте Данил Глебов установил окончательный счет. Убежали ростовчане в контрвыпад «три в одного», Гапечкин поделился мячом с Глебовым, который из пределов штрафной аккуратным ударом поразил дальний угол ворот.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ростов — Ахмат 3:0
    Голы: 1:0 Кэнто Хасимото (24'), 2:0 Роман Ерёменко (90') Ростов: Сергей Песьяков, Денис Терентьев, Деннис Хаджикадунич, Алексей Козлов (Николай Поярков, 74'), Максим Осипенко, Кэнто Хасимото, Роман Ерёменко, Павел Мамаев (Александр Гапечкин, 90'), Данил Глебов, Дмитрий Полоз (Роман Тугарев, 75'), Владимир Обухов (Artur Sokhiev, 63') Ахмат: Виталий Гудиев, Мирослав Богосавац, Зоран Нижич, Александр Пуцко, Марат Быстров (Wilker Angel, 81'), Бернард Бериша, Артём Полярус (Лечи Садулаев, 58'), Олег Иванов (Одисе Роши, 54'), Антон Олегович Швец, Евгений Харин (Islam Alsultanov, 81'), Георгий Мелкадзе Предупреждения: Антон Олегович Швец (16'), Денис Терентьев (35'), Антон Олегович Швец (78'), Кэнто Хасимото (83')

    «Ростов» набрал 20 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 14 очками расположился на 10-й позиции.

    Свои следующие матчи обе команды проведут 25 октября на своем поле. «Ростов» примет «Химки», а «Ахмат» — «Уфу». 0

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