Песьяков: При не самой хорошей игре взяли три очка

Вратарь «Ростова»поделился впечатлениями от победы надв матче 11-го тура РПЛ (3:0).

Голкипер в конце первого тайма при счете 1:0 отразил пенальти в исполнении Георгия Мелкадзе.

«Испытываю радостные эмоции. При не самой хорошей игре взяли три очка. Через два дня забудем игру, а результат останется. 3:0, идем дальше.

Отраженный пенальти? Секрет фирмы!

Когда Хасимото забивал первые голы, выглядело дико, потому что когда прилетел, даже на тренировках не забивал из убойных позиций. Может, акклиматизация была», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0