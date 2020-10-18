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    «Ман Юнайтед» уничтожил «Ньюкасл» в концовке поединка

    «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: счет 1:4, обзор голов

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    В пятом туре английский Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» разгромил «Ньюкасл» (4:1), добавив в концовке встречи.

    Маркус Рэшфорд
    Маркус Рэшфорд

    На 2 минуте «манкунианцы» пропустили после автогола Люка Шоу. На 20 минуте отменили гол Бруну Фернандеша, а спустя 8 минут гости все-таки сравняли счет. Забил Магуайр.

    На 58 минуте Фернандеш не смог реализовать пенальти, прервав свою забивную серию с 11-метровой отметки.

    До 86 минуты счет держался равным, пока Рэшфорд не вывел Фернандеша на ударную позицию. Португалец с острого угла «снял паутину» в верхнем дальнем углу ворот соперника.

    На 90 минуте Рэшфорд ассистировал Ван-Биссаке, который сильным ударом прошил вратаря, пробив в верхний ближний угол. Через 6 минут Фернандеш вернул Рэшфорду должок и дальним пасом вывел форварда на свидание с голкипером. Нападающий пробил низом под руку вратарю.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ньюкасл — Манчестер Юнайтед 1:4
    Голы: 1:0 Люк Шоу (автогол) (2'), 1:1 Гарри Магуайр (23'), 1:2 Бруну Фернандеш (86'), 1:3 Аарон Ван-Биссака (90'), 1:4 Маркус Рашфорд (90') Ньюкасл: Карл Дарлоу, Джамал Ласcеллс, Джамаль Льюис, Эмиль Крафт, Федерико Фернандес, Джонджо Шелви, Жоэлинтон (Райан Фрейзер, 72'), Аллан Сент-Максимен, Айзак Хэйден (Fabian Schaer, 49'), Джеффри Хендрик (Мигель Альмирон, 88'), Каллум Уилсон Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Хуан Мата (Неманья Матич, 90'), Фред (Поль Погба, 69'), Бруну Фернандеш, Даниэль Джеймс (Донни ван де Бек, 76'), Скотт МакТоминай, Маркус Рашфорд Предупреждения: Даниэль Джеймс (37'), Эмиль Крафт (67')

    4:1 — «Манчестер Юнайтед» набирает 3 очка, после чего выходит лишь на 14 место.У «Ньюкасла» на одно очко больше. 0

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