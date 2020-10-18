ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп«Ливерпуль» потерял былую неприступность
  • 08:17
    • Ломаченко сенсационно проиграл Лопесу
  • 00:14
    • «Ман Юнайтед» уничтожил «Ньюкасл» в концовке поединка
  • 00:02
    • «Барселона» на выезде проиграла «Хетафе»
  • 21:23
    • Гол Стерлинга принес «Манчестер Сити» победу над «Арсеналом»
  • 21:02
    • «Милан» в дерби переиграл «Интер»
    Все новости спорта

    Конте: У «Интера» были шансы сравнять счет в игре с «Миланом»

    Футбол Футбол Италии Серия A Милан Интер Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал поражение команды в матче против «Милана» (1:2) в 4-м туре Серии А.

    Антонио Конте
    Антонио Конте

    «Думаю, что мы играли хорошо, создали много голевых моментов. В некоторых случаях нам не повезло. Результат разочаровывает, ведь парни старались и верили в победу. Мы допустили ошибки, приведшие к двум голам, но у нас все равно были шансы сравнять счет. Однако "Милан" выиграл, наши поздравления.

    В каждом матче мы создаем множество моментов, нам следует играть с холодной головой, действовать хладнокровнее у ворот соперника. Но я не могу жаловаться на отношение игроков к делу, старались изо всех сил.

    Реализуй мы больше моментов, люди говорили бы о том, насколько впечатляюще играет "Интер". Вместо этого мы говорим о поражении, а худшее поражение — в дерби», — сказал Конте в эфире Sky Sport Italia. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли ЦСКА испортить дебют новому тренеру «Динамо»
  • ЦСКА — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.83
    •
  • Будет ли на «Ростов Арене» обмен голами?
  • «Ростов» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Продлят ли «шпоры» свою серию без поражений?
  • «Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.42
  • Экспресс дня 18 октября
  • Сегодня в 19:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Ростов — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Партизан — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Ванкувер Уайткэпс
  • Футбол
  • Завтра в 05:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Удинезе — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Торонто — Атланта
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Кельн — Айнтрахт Ф
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры