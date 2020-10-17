Березуцкий: При Газзаеве однажды заплатил штраф 50 тысяч долларов

Бывший защитник ЦСКАвспомнил, как однажды заплатил 50 тысяч долларов штрафа за опоздание на сбор.

«При Газзаеве были большие премиальные. У меня такой зарплаты не было, какие были премиальные. Я в банк даже не звонил — не знал, чего там. В конце года только приходил: Что там по зарплате?

Зарплата была маленькая. Мы были молодые ребята. Премиальные за игру перекрывали всю зарплату на фиг.

Я в ЦСКА однажды опоздал на два дня. На сборы. Получилось, что я заплатил за стол порядка 50 300 долларов. 300 долларов — это был счет за стол. И на два дня я приехал позже, потому что самолета не было.

Штраф был — день 25 тысяч.

Давайте поймем правильно. Помимо того, что у нас были большие премиальные, у нас были и невероятно большие штрафы. При Газзаеве», — рассказал Березуцкий в эфире «Коммент.Шоу». 0