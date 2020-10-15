Фернанду Сантуш прокомментировал победу над Швецией

Главный тренер сборнойвысказался о победе надв матче Лиги наций (3:0).

«3:0 — великолепный результат. В плане показанной игры что-то у нас получалось очень хорошо, что-то — не очень. Первые 20 минут были что надо. Мы действовали динамично, организованно, быстро возвращали себе мяч после потерь и создали много голевых моментов.

Затем у нас появились проблемы со стилем сборной Швеции, которая использовала длинные передачи и агрессивно играла на подборе. У шведов было 1-2 момента, но потом мы вернули инициативу», — цитирует Сантуша пресс-служба УЕФА.

Португальцы продолжают лидировать в группе 3, опережая Францию по разнице голов. Команда имеет 10 очков. Шведы не набрали ни одного балла и находятся в зоне вылета. 0