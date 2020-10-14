ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиЗвезды на халяву. Месси, Рамос, Агуэро и другие будущие свободные агенты
  • 08:10
    • Сборная Бразилии выиграла у Перу, Неймар оформил хет-трик
  • 23:43
    • Сборная Украины обыграла Испанию в матче Лиги наций
  • 23:37
    • Германия сыграла вничью с Швейцарией в Лиге наций
  • 02:02
    • Дубль Суареса не спас Уругвай от поражения в матче с Эквадором
  • 01:47
    • Сборная Аргентины обыграла Боливию в квалификации к ЧМ-2022
    Все новости спорта

    Семак: Благодаря выходу на Евро игроки «молодежки» будут лучше понимать, куда двигаться

    Футбол Футбол России Зенит
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о важности выхода молодежной сборной России в финальную часть Евро-2021.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Я очень рад выходу нашей сборной на Евро. Ситуация в отборочной группе складывалась очень непросто. Но последние матчи, безусловно, всем подняли настроение.

    Очень приятно, что наши ребята будут играть в финальной части с топ-сборными по своему возрасту. Чем выше конкуренция, тем лучше для нашего футбола и наших молодых ребят. Благодаря Евро они будут лучше видеть и понимать, на каком уровне находятся, куда нужно двигаться.

    Очень рад и за тренерский штаб, который добился поставленной задачи, нужного и важного результата. Поздравляю всех, тем более что добиться этого было непросто. Теперь будем переживать за наших ребят в финальной части.

  • Газзаев: Молодежная сборная — будущее нашей национальной команды
  • Читайте по теме

    • Перспективы сборной на Евро? Сейчас их оценивать трудно. Главное, посмотреть на нашу команду, оценить разницу по сравнению с лучшими сборными, в том числе, может быть, в индивидуальном мастерстве в этой возрастной категории.

    Но выход на Евро — это всегда приятно. А лично мне еще приятно за нашего защитника Данила Кругового. Для него, как и для всех ребят — это очень хорошая возможность проявить себя, показать свои лучшие качества», — приводит слова Семака «Матч ТВ». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Уступит ли сборная России венграм лидерство в группе?
  • Россия — Венгрия. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Французы дадут бой хорватам на чужом поле
  • Хорватия — Франция. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Италия снова выиграет у разваливающихся Нидерландов?
  • Италия — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    8.54
  • Экспресс дня 14 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Россия — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Хорватия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Италия — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.59
  • Прогноз на матч Португалия — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Англия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Турция — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Интер Майами — Атланта Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Литва — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры