Семак: Благодаря выходу на Евро игроки «молодежки» будут лучше понимать, куда двигаться

Главный тренер «Зенита»рассказал о важности выхода молодежной сборной России в финальную часть Евро-2021.

«Я очень рад выходу нашей сборной на Евро. Ситуация в отборочной группе складывалась очень непросто. Но последние матчи, безусловно, всем подняли настроение.

Очень приятно, что наши ребята будут играть в финальной части с топ-сборными по своему возрасту. Чем выше конкуренция, тем лучше для нашего футбола и наших молодых ребят. Благодаря Евро они будут лучше видеть и понимать, на каком уровне находятся, куда нужно двигаться.

Очень рад и за тренерский штаб, который добился поставленной задачи, нужного и важного результата. Поздравляю всех, тем более что добиться этого было непросто. Теперь будем переживать за наших ребят в финальной части.

Перспективы сборной на Евро? Сейчас их оценивать трудно. Главное, посмотреть на нашу команду, оценить разницу по сравнению с лучшими сборными, в том числе, может быть, в индивидуальном мастерстве в этой возрастной категории.

Но выход на Евро — это всегда приятно. А лично мне еще приятно за нашего защитника Данила Кругового. Для него, как и для всех ребят — это очень хорошая возможность проявить себя, показать свои лучшие качества», — приводит слова Семака «Матч ТВ». 0