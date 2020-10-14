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    Газзаев: Молодежная сборная — будущее нашей национальной команды

    Футбол Сборная России Футбол России
    Известный российский тренер Валерий Газзаев прокомментировал выход молодежной сборной России в финальную часть Евро-2021.

    Валерий Газзаев
    Валерий Газзаев

    «Хочу поздравить РФС и молодежную сборную. Это большое достижение, все-таки не так часто наша молодежная сборная попадает на такие крупные турниры, как Евро и чемпионаты мира. Футболисты почти все играют в стартовых составах своих команд.

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    • Будем надеяться на успешное выступление на молодежном чемпионате Европы. Эта молодежная сборная — будущее нашей национальной.

    Мы должны ставить самые амбициозные цели. Тем более на таком уровне. Вижу цель, не вижу препятствий — именно такой принцип должен быть у сборной.

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    • Самая большая радость, что они — россияне. Конечно, у какого-то клуба больше представителей. Но в целом и футболисты ЦСКА, и "Спартака", и "Зенита" отстаивают честь нашего футбола. Это не клубные интересы, а интересы национальной сборной и всего российского футбола», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс». 0

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