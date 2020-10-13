ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Давид АлабаТрансферный дайджест. 6-12 октября
  • 18:41
    • Криштиану Роналду заразился коронавирусом
  • 18:58
    • Молодежная сборная России разгромила Латвию и пробилась на Евро-2021
  • 11:52
    • У Кузяева была возможность перейти в «Наполи»
    Все новости спорта

    Молодежная сборная России разгромила Латвию и пробилась на Евро-2021

    Латвия U21 — Россия U21: счет матча 1:4, обзор голов

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Латвии
    Молодежная сборная России одержала гостевую победу в отборочном матче Евро-2021 против команды Латвии — 4:1.

    Сборная России U21
    Сборная России U21

    В составе российской команды отличились Константин Кучаев, Роман Евгеньев, Даниил Лесовой и Александр Ломовицкий.

    Хозяева поля лишь в компенсированное время смогли ответить «голом престижа» в исполнении Кристерса Люсинса.

    Чемпионат Европы U21. Группа 5
    Латвия U21 — Россия U21 — 1:4 (0:1)
    Голы: Кучаев, 28 (0:1). Евгеньев, 51 (0:2). Лесовой, 55 (0:3). Ломовицкий, 85 (0:4). Лузиньш, 90+4 (1:4)Латвия U21: Пуриньш, Балодис, Бирка, Минкевичс, Озолишьш, Савельев, Зеленков (Варславанс, 58), Гринбергс (Дашкевич, 58. Кипстс, 83), Соловейчик, Тонишев, Кокинс (Скопенко, 74)Россия U21: Максименко, Евгеньев, Маслов, Лесовой (Уткин, 65), Глебов (Игнатьев, 81), Голубев, Кучаев (Ломовицкий, 65), Грулев (Макаров, 81), Обляков, Тикнизян, Чалов (Сулейманов, 68)Предупреждения: Соловейчик, 7. Голубев, 16. Озолишьш, 25. Обляков, 47. Ломовицкий, 70

    Эта победа позволила сборной России гарантировать себе выход в финальный этап молодежного чемпионата Европы.

    Россияне набрали 23 очка и стали недосягаемы для конкурентов, закрепив за собой первое место.

    Финал молодежного чемпионата Европы-2021 состоится в Словении и Венгрии. В нем примут участие 16 команд.

    Групповой этап пройдет с 24 по 31 марта. Плей-офф запланирован на 31 мая. Финальная встреча состоится 6 июня в Любляне. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Испания продлить кошмарную серию Украины?
  • Украина — Испания. Прогноз и ставки
  • 3.24
    •
  • Сможет ли сборная Германия продавить Швейцарию?
  • Германия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Отберет ли новичок очки у лидера?
  • «Велес» — «Нижний Новгород». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.20
  • Экспресс дня 13 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.24
  • Прогноз на матч Украина — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Германия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Хорватия — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Италия — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Англия — Дания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Турция — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Витязь — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Сочи — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры