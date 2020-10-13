Латвия U21 — Россия U21: счет матча 1:4, обзор голов

одержала гостевую победу в отборочном матче Евро-2021 против— 4:1.

В составе российской команды отличились Константин Кучаев, Роман Евгеньев, Даниил Лесовой и Александр Ломовицкий.

Хозяева поля лишь в компенсированное время смогли ответить «голом престижа» в исполнении Кристерса Люсинса.

Чемпионат Европы U21. Группа 5 Латвия U21 — Россия U21 — 1:4 (0:1) Голы: Кучаев, 28 (0:1). Евгеньев, 51 (0:2). Лесовой, 55 (0:3). Ломовицкий, 85 (0:4). Лузиньш, 90+4 (1:4)Латвия U21: Пуриньш, Балодис, Бирка, Минкевичс, Озолишьш, Савельев, Зеленков (Варславанс, 58), Гринбергс (Дашкевич, 58. Кипстс, 83), Соловейчик, Тонишев, Кокинс (Скопенко, 74)Россия U21: Максименко, Евгеньев, Маслов, Лесовой (Уткин, 65), Глебов (Игнатьев, 81), Голубев, Кучаев (Ломовицкий, 65), Грулев (Макаров, 81), Обляков, Тикнизян, Чалов (Сулейманов, 68)Предупреждения: Соловейчик, 7. Голубев, 16. Озолишьш, 25. Обляков, 47. Ломовицкий, 70

Эта победа позволила сборной России гарантировать себе выход в финальный этап молодежного чемпионата Европы.

Россияне набрали 23 очка и стали недосягаемы для конкурентов, закрепив за собой первое место.

Финал молодежного чемпионата Европы-2021 состоится в Словении и Венгрии. В нем примут участие 16 команд.

Групповой этап пройдет с 24 по 31 марта. Плей-офф запланирован на 31 мая. Финальная встреча состоится 6 июня в Любляне. 0