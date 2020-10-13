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    Колосков: Этим составом российская «молодежка» может бороться за победу на ЧЕ-2021

    Футбол Сборная России Футбол России
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал выход молодежной сборной России в финальную часть молодежного чемпионата Европы.

    Вячеслав Колосков
    Вячеслав Колосков

    Молодежная сборная России одержала гостевую победу в отборочном матче Евро-2021 против команды Латвии, что гарантировало ей выход в финальную часть турнира.

    «Виден очень хороший потенциал этой команды. Этим составом можно ставить большие задачи, в том числе и выиграть чемпионат Европы среди молодежных команд, давно у нас этого не было.

    Не первый год имеем солидный состав из игроков, которые являются основными в своих клубах, но ничего не получается. Может быть, в этот раз будет по-другому.

    Все зависит от тренерского штаба и самих футболистов. Надо не бояться ставить высокие задачи выиграть чемпионат, у них есть такие объективные возможности.

    Если зарядятся этой идеей, то у них есть шанс войти в историю. Если же в голове игроков будет сидеть, как сыграть за клуб, какие у них там будут контракты, тогда вряд ли что-то получится.

    Главный плюс этой команды, что игроки являются основными в своих командах премьер-лиги, у всех есть хорошие индивидуальные задатки», — цитирует Колоскова ТАСС.

    Напомним, что финальная часть молодежного чемпионата Европы пройдет в Словении и Венгрии. 16 команд на первом этапе будут разбиты на четыре группы.

    Групповой турнир пройдет с 24 по 31 марта, в четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные каждого квартета. 0

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