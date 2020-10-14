Сборная Бразилии выиграла у Перу, Неймар оформил хет-трик

Сборнаяодержала гостевую победу над командойсо счетом 4:2 в матче второго тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Героем встречи стал лидер бразильцев Неймар, оформивший хет-трик. Еще один гол в ворота Перу забил Ришарлисон.

Неймар забил 62-й, 63-й и 64-й голы и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии. Теперь его опережает только легендарный Пеле.

3 more Brazil goals for Neymar tonight.

He surpasses Ronaldo to become the country's 2nd-highest men's scorer of all-time 👀🇧🇷 pic.twitter.com/NONhCEZ0Hh — FOX Soccer (@FOXSoccer) October 14, 2020

У перуанцев отличились Андре Каррильо и Ренато Тапия.

Сборная Бразилии набрала шесть в двух первых матчах отбора и занимает первое место в турнирной таблице.

В других матчах сборная Парагвая выиграла в гостях у Венесуэлы (1:0), а сборная Чили сыграла вничью на своем поле с Колумбией (2:2).

ЧМ-2022. Отборочный турнир. Южная Америка. 2-й тур Перу — Бразилия — 2:4 (1:1, 1:3) Голы: 1:0 — 6 Каррильо, 1:1 — 28, пенальти Неймар, 2:1 — 59 Тапия, 2:2 — 64 Ришарлисон, 2:3 — 83, пенальти Неймар, 2:4 — 90 НеймарПеру: Кальесе, Абрам, Самбрано, Трауко, Адвинкула, Гонсалес (Араухо, 90), Тапия (Куэва, 90), Йотун, Акино, Каррильо, Фарфан (Поло, 90)Бразилия: Уэвертон, Маркиньос (Родриго Кайо, 12), Лоди (Теллес, 69), Данило, Тиаго Силва, Каземиро, Дуглас Луис, Коутиньо (Эвертон, 69), Неймар, Ришарлисон, Фирмино (Эвертон Рибейро, 69)Предупреждения: Тапия (37), Гонсалес (54)Удаления: Каседа (86), Самбрано (89)

ЧМ-2022. Отборочный турнир. Южная Америка. 2-й тур Чили — Колумбия — 2:2 (2:1, 0:1) Голы: 0:1 — 7 Лерма, 1:1 — 38, пенальти Видаль, 2:1 — 41 Санчес, 2:2 — 90 ФалькаоЧили: Кортес, Вегас, Диас, Исла, Сьерральта, Арангис, Видаль, Варгас (Диас, 90), Пинарес (Фуэнсалида, 74), Санчес, БаэсаКолумбия: Варгас, Мурильо, Санчес, Медина (Альсате, 29), Мохика, Лерма, Куадрадо, Барриос (Фалькао, 72), Хамес, Муриэль (Морелос, 51), СапатаПредупреждения: Санчес (22), Видаль (30), Сьерральта (40), Хамес (45), Диас (80), Кортес (87), Варгас (88)