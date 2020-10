Сборная Бразилии выиграла у Перу, Неймар оформил хет-трик

Сборнаяодержала гостевую победу над командойсо счетом 4:2 в матче второго тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Героем встречи стал лидер бразильцев Неймар, оформивший хет-трик. Еще один гол в ворота Перу забил Ришарлисон.

Неймар забил 62-й, 63-й и 64-й голы и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии. Теперь его опережает только легендарный Пеле.

