Сборная Бразилии выиграла у Перу, Неймар оформил хет-трик

Сборная Бразилии
одержала гостевую победу над командой Перу
со счетом 4:2 в матче второго тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.
Героем встречи стал лидер бразильцев Неймар, оформивший хет-трик. Еще один гол в ворота Перу забил Ришарлисон.
Неймар забил 62-й, 63-й и 64-й голы и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии. Теперь его опережает только легендарный Пеле.
У перуанцев отличились Андре Каррильо и Ренато Тапия.
Сборная Бразилии набрала шесть в двух первых матчах отбора и занимает первое место в турнирной таблице.
В других матчах сборная Парагвая выиграла в гостях у Венесуэлы (1:0), а сборная Чили сыграла вничью на своем поле с Колумбией (2:2).
ЧМ-2022. Отборочный турнир. Южная Америка. 2-й тур
Перу — Бразилия — 2:4 (1:1, 1:3)
Голы: 1:0 — 6 Каррильо, 1:1 — 28, пенальти Неймар, 2:1 — 59 Тапия, 2:2 — 64 Ришарлисон, 2:3 — 83, пенальти Неймар, 2:4 — 90 НеймарПеру: Кальесе, Абрам, Самбрано, Трауко, Адвинкула, Гонсалес (Араухо, 90), Тапия (Куэва, 90), Йотун, Акино, Каррильо, Фарфан (Поло, 90)Бразилия: Уэвертон, Маркиньос (Родриго Кайо, 12), Лоди (Теллес, 69), Данило, Тиаго Силва, Каземиро, Дуглас Луис, Коутиньо (Эвертон, 69), Неймар, Ришарлисон, Фирмино (Эвертон Рибейро, 69)Предупреждения: Тапия (37), Гонсалес (54)Удаления: Каседа (86), Самбрано (89)
ЧМ-2022. Отборочный турнир. Южная Америка. 2-й тур
Чили — Колумбия — 2:2 (2:1, 0:1)
Голы: 0:1 — 7 Лерма, 1:1 — 38, пенальти Видаль, 2:1 — 41 Санчес, 2:2 — 90 ФалькаоЧили: Кортес, Вегас, Диас, Исла, Сьерральта, Арангис, Видаль, Варгас (Диас, 90), Пинарес (Фуэнсалида, 74), Санчес, БаэсаКолумбия: Варгас, Мурильо, Санчес, Медина (Альсате, 29), Мохика, Лерма, Куадрадо, Барриос (Фалькао, 72), Хамес, Муриэль (Морелос, 51), СапатаПредупреждения: Санчес (22), Видаль (30), Сьерральта (40), Хамес (45), Диас (80), Кортес (87), Варгас (88)
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ЧМ-2022. Отборочный турнир. Южная Америка. 2-й тур
Венесуэла — Парагвай — 0:1 (0:0, 0:1)
Гол: 0:1 — 85 ХименесВенесуэла: Фариньес, Росалес (Эрнандес, 77), Фельчер, Чансельор, Анхель, Отеро (Сотельдо, 77), Эррера, Кассерес (Рамирес, 89), Ринкон, Мачис (Мурильо, 84), Кордова (Аристегьета, 88)Парагвай: Сильва, Алонсо, Риверос (Альдерете, 90), Эспинола, Гомес, Вильясанти, Хименес, Кубас (Кардосо Лусена, 77), Альмирон (Рохас, 90), Лескано (Санабрия, 76), Ромеро (Бальбуэна, 87)Предупреждения: Кубас (6), Лескано (10), Эррера (30), Фельчер (54), Альмирон (83), Ринкон (90)