Луис Энрике: Если Де Хеа снова будут критиковать, то пора вообще все заканчивать

Главный тренер сборной Испанииоценил игру команды после поражения от Украины (0:1) в гостевом матче Лиги наций.

«Это не такая уж и большая проблема, если мы не забиваем на протяжении одной или двух игр. Сегодня у нас было достаточно шансов забить гол.

Также мы все 90 минут явно доминировали над соперником, который хотел закрыть все пространство.

В Испании люди пристрастились к критике Де Хеа. Если после такого матча на этот раз его вновь обвинят, то пора вообще все заканчивать.

Я проиграл множество подобных матчей за свою карьеру. Это как раз тот тип игры, где тебя могут одолеть. Мне понравилось отношение моих игроков, как и большинство моментов из всего, что я видел», — приводит слова Луиса Энрике официальный сайт УЕФА. 0