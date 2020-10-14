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    Луис Энрике: Если Де Хеа снова будут критиковать, то пора вообще все заканчивать

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    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике оценил игру команды после поражения от Украины (0:1) в гостевом матче Лиги наций.

    Луис Энрике
    Луис Энрике

    «Это не такая уж и большая проблема, если мы не забиваем на протяжении одной или двух игр. Сегодня у нас было достаточно шансов забить гол.

    Также мы все 90 минут явно доминировали над соперником, который хотел закрыть все пространство.

    В Испании люди пристрастились к критике Де Хеа. Если после такого матча на этот раз его вновь обвинят, то пора вообще все заканчивать.

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    • Я проиграл множество подобных матчей за свою карьеру. Это как раз тот тип игры, где тебя могут одолеть. Мне понравилось отношение моих игроков, как и большинство моментов из всего, что я видел», — приводит слова Луиса Энрике официальный сайт УЕФА. 0

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