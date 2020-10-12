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    «Динамо» опережает «Спартак» в борьбе за защитника «Спортинга»

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    «Динамо» является главным претендентом на защитника «Спортинга» Стефана Ристовски.

    Стефан Ристовски
    Стефан Ристовски

    «Бело-голубые» опережают в этой борьбе другой московский клуб — «Спартак», сообщает A Bola.

    «Динамо» планирует взять 28-летнего Ристовского в аренду с опцией выкупа за 2,5 — 3 миллиона евро, однако лиссабонский клуб настаивает на полноценной продаже. Сделка может быть оформлена до закрытия нынешнего трансферного окна в России (17 октября).

    Контракт македонского игрока со «Спортингом» рассчитан до лета 2022 года, в минувшем сезоне он провел 26 матчей и отдал четыре передачи. 0

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