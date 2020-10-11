Хорватия — Швеция: счет матча 2:1, обзор голов

Счет в матче на 31-й минуте открыли хозяева. Началась атака хорватов с перехвата Модрича, далее продолжилась прострелом в штрафную от Перишича.
Брекало скинул мяч Влашичу, техничный удар которого пришёлся в нижний угол ворот — голкипер даже не дёрнулся.
На 66-й минуте шведы проникли в чужую штрафную, Лустиг и Форсберг в две передачи вывели Берга на удар в открытый угол ворот — Маркус из выгодной позиции не промахнулся.
А на 84-й минуте, после заброса в шведскую штрафную, Перишич здорово поставил корпус защитнику, далее зряче отдал на дальнюю штангу, откуда Крамарич расстрелял ворота.
Хорватия, одержавшая первую победу на турнире, набрала три очка и поднялась на третье место в турнирной таблице группы 3 Лиги А, Швеция, потерпев третье поражение, занимает четвертую строчку.
В следующем туре Хорватия на своем поле сыграет против Франции, а Швеция в гостях встретится с Португалией. 0