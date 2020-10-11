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    Хорватия обыграла Швецию, Влашич и Берг забили по голу

    Хорватия — Швеция: счет матча 2:1, обзор голов

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    Сборная Хорватии одержала домашнюю победу над командой Швеции (2:1) в матче 3-го тура Лиги наций.

    Сборная Хорватии
    Сборная Хорватии

    Счет в матче на 31-й минуте открыли хозяева. Началась атака хорватов с перехвата Модрича, далее продолжилась прострелом в штрафную от Перишича.

    Брекало скинул мяч Влашичу, техничный удар которого пришёлся в нижний угол ворот — голкипер даже не дёрнулся.

    На 66-й минуте шведы проникли в чужую штрафную, Лустиг и Форсберг в две передачи вывели Берга на удар в открытый угол ворот — Маркус из выгодной позиции не промахнулся.

    А на 84-й минуте, после заброса в шведскую штрафную, Перишич здорово поставил корпус защитнику, далее зряче отдал на дальнюю штангу, откуда Крамарич расстрелял ворота.

    Футбол. Лига наций УЕФА. A3
    Хорватия — Швеция 2:1
    Голы: 1:0 Никола Влашич (32'), 1:1 Маркус Берг (66'), 2:1 Андрей Крамарич (84') Хорватия: Доминик Ливакович, Филип Уремович, Дуйе Чалета-Цар, Деян Ловрен, Дарио Мелньяк (Андрей Крамарич, 75'), Матео Ковачич (Марио Пашалич, 61'), Лука Модрич, Марсело Брозович, Никола Влашич, Иван Перишич (Бруно Петкович, 85'), Йосип Брекало (Домагой Брадарич, 74') Швеция: Робин Ольсен, Микаэль Лустиг, Виктор Нильссон Линделёф, Людвиг Аугустинсон, Понтус Янссон, Олбин Экдаль (Себастьян Ларссон, 83'), Эмиль Форсберг, Деян Кулушевски, Кристофер Ольссон, Маркус Берг, Александер Исак (Виктор Классон, 65') Предупреждения: Матео Ковачич (2'), Марсело Брозович (45'), Себастьян Ларссон (90')

    Хорватия, одержавшая первую победу на турнире, набрала три очка и поднялась на третье место в турнирной таблице группы 3 Лиги А, Швеция, потерпев третье поражение, занимает четвертую строчку.

    В следующем туре Хорватия на своем поле сыграет против Франции, а Швеция в гостях встретится с Португалией. 0

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