Хорватия — Швеция: счет матча 2:1, обзор голов

одержала домашнюю победу над(2:1) в матче 3-го тура Лиги наций.

Счет в матче на 31-й минуте открыли хозяева. Началась атака хорватов с перехвата Модрича, далее продолжилась прострелом в штрафную от Перишича.

Брекало скинул мяч Влашичу, техничный удар которого пришёлся в нижний угол ворот — голкипер даже не дёрнулся.

На 66-й минуте шведы проникли в чужую штрафную, Лустиг и Форсберг в две передачи вывели Берга на удар в открытый угол ворот — Маркус из выгодной позиции не промахнулся.

А на 84-й минуте, после заброса в шведскую штрафную, Перишич здорово поставил корпус защитнику, далее зряче отдал на дальнюю штангу, откуда Крамарич расстрелял ворота.

Футбол. Лига наций УЕФА. A3 Хорватия — Швеция 2:1 Голы: 1:0 Никола Влашич (32'), 1:1 Маркус Берг (66'), 2:1 Андрей Крамарич (84') Хорватия: Доминик Ливакович, Филип Уремович, Дуйе Чалета-Цар, Деян Ловрен, Дарио Мелньяк (Андрей Крамарич, 75'), Матео Ковачич (Марио Пашалич, 61'), Лука Модрич, Марсело Брозович, Никола Влашич, Иван Перишич (Бруно Петкович, 85'), Йосип Брекало (Домагой Брадарич, 74') Швеция: Робин Ольсен, Микаэль Лустиг, Виктор Нильссон Линделёф, Людвиг Аугустинсон, Понтус Янссон, Олбин Экдаль (Себастьян Ларссон, 83'), Эмиль Форсберг, Деян Кулушевски, Кристофер Ольссон, Маркус Берг, Александер Исак (Виктор Классон, 65') Предупреждения: Матео Ковачич (2'), Марсело Брозович (45'), Себастьян Ларссон (90')

Хорватия, одержавшая первую победу на турнире, набрала три очка и поднялась на третье место в турнирной таблице группы 3 Лиги А, Швеция, потерпев третье поражение, занимает четвертую строчку.

В следующем туре Хорватия на своем поле сыграет против Франции, а Швеция в гостях встретится с Португалией. 0