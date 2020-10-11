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    Гол Мхитаряна спас Армению от поражения в матче с Грузией

    Армения — Грузия: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче Лиги наций сборная Армении на своем поле разошлась миром с командой Грузии — 2:2.

    Генрих Мхитарян
    Генрих Мхитарян

    Уже на 6-й минуте счет открыл Хорен Байрамян с передачи Тигран Барсегяна.

    В начале второго тайма Ника Качарава сравнял счет, а на 74-й минуте Торнике Окриашвили вывел грузинскую команду вперед.

    От проигрыша армян спас Генрих Мхитарян, который на 89-й минуте реализовал пенальти.

    Футбол. Лига наций УЕФА. C2
    Армения — Грузия 2:2
    Голы: 1:0 Хорен Байрамян (6'), 1:1 Ника Качарава (46'), 1:2 Торнике Окриашвили (74'), 2:2 Генрих Мхитарян (пенальти) (89') Армения: Давид Юрченко, Андре Калисир, Вараздат Ароян, Камо Оганесян (Гегам Кадимян, 81'), Арман Оганесян, Артак Григорян, Wbeymar Angulo (Yuri Gareginyan, 67'), Хорен Байрамян, Тигран Барсегян (Ваган Бичахчян, 90'), Генрих Мхитарян, Александр Карапетян (Эдгар Бабаян, 67') Грузия: Георгий Макаридзе, Гиа Григалава, Мамука Кобахидзе, Джамбул Джигаури, Георгий Наваловский, Джаба Канкава (Ника Квеквескири, 76'), Valeri Qazaishvili, Георгий Абурджания (Муртаз Даушвили, 76'), Леван Шенгелия (Саба Лобжанидзе, 80'), Валериан Гвилия (Торнике Окриашвили, 61'), Ника Качарава Предупреждения: Вараздат Ароян (47'), Георгий Наваловский (54'), Хорен Байрамян (68'), Джаба Канкава (71'), Муртаз Даушвили (88'), Эдгар Бабаян (90')

    В еще одном матче этой группы Эстония у себя дома сыграла вничью с Северной Македонией — 3:3.

    Футбол. Лига наций УЕФА. C2
    Эстония — Северная Македония 3:3
    Голы: 0:1 Мяртен Кууск (автогол) (3'), 1:1 Рауно Саппинен (33'), 2:1 Рауно Саппинен (61'), 3:1 Франк Лиивак (пенальти) (76'), 3:2 Горан Пандев (80'), 3:3 Джоко Зайков (88') Эстония: Карл-Якоб Хейн, Мяртен Кууск, Артур Пикк, Никита Баранов, Тайо Тенисте, Маттиас Кяйт (Михкель Айнсалу, 85'), Владислав Крейда, Власий Синявский (Michael Lilander, 85'), Константин Васильев (Франк Лиивак, 70'), Siim Luts (Pavel Marin, 34'), Рауно Саппинен (Mark Lepik, 70') Северная Македония: Дамьян Шишковски, Кире Ристевски, Эгзиян Алиоски, Стефан Ристовски, Джоко Зайков, Александар Трайковски, Ферхан Хасани (Энис Барди, 46'), Tihomir Kostadinov (Влатко Стояновски, 78'), Бобан Николов (Горан Пандев, 64'), Стефан Спировски, Ivan Trickovski (Илия Несторовски, 64') Предупреждения: Артур Пикк (41'), Стефан Ристовски (61'), Никита Баранов (67'), Стефан Спировски (75'), Энис Барди (88')

    В турнирной таблице первое место занимает Северная Македония (5 очков), второе — Грузия (5), третье — Армения (4), четвертое — Эстония (1). 0

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