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    Сербия, Словакия и Шотландия вышли в финал отбора на чемпионат Европы

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    Сборная Сербии на выезде обыграла команду Норвегии (2:1) в полуфинале плей-офф отборочного раунда к чемпионату Европы.

    Сергей Милинкович-Савич
    Сергей Милинкович-Савич

    Оба мяча в составе победителей записал на свой счет полузащитник Сергей Милинкович-Савич (82-я и 103-я минуты). За норвежцев отличился Матиас Норманн (88).

    В финальном матче за выход на Евро сербы сыграют с командой Шотландии, которая в Глазго в серии пенальти обыграла сборную Израиля — 0:0 (5:3 по пенальти).

    Сборная Северной Ирландии на выезде обыграла команду Боснии и Герцеговины в серии пенальти — 1:1 ( 4:3 по пенальти).

    Голами отметились боснийский хавбек Раде Крунич (13) и полузащитник гостей Ниэлл Макгинн (53).

    Британцы за право сыграть в финальной части Евро поспорят с командой Словакии, которая на своем поле по пенальти выиграла у Ирландии — 0:0 (4:2 по пенальти). 0

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