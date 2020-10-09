Сербия, Словакия и Шотландия вышли в финал отбора на чемпионат Европы

на выезде обыграла(2:1) в полуфинале плей-офф отборочного раунда к чемпионату Европы.

Оба мяча в составе победителей записал на свой счет полузащитник Сергей Милинкович-Савич (82-я и 103-я минуты). За норвежцев отличился Матиас Норманн (88).

В финальном матче за выход на Евро сербы сыграют с командой Шотландии, которая в Глазго в серии пенальти обыграла сборную Израиля — 0:0 (5:3 по пенальти).

Сборная Северной Ирландии на выезде обыграла команду Боснии и Герцеговины в серии пенальти — 1:1 ( 4:3 по пенальти).

Голами отметились боснийский хавбек Раде Крунич (13) и полузащитник гостей Ниэлл Макгинн (53).

Британцы за право сыграть в финальной части Евро поспорят с командой Словакии, которая на своем поле по пенальти выиграла у Ирландии — 0:0 (4:2 по пенальти). 0