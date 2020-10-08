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    Ди Марцио: Месси был близок к переходу в «Челси» в 2004 году

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    Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио рассказал о первой попытке Лионеля Месси покинуть «Барселону».

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    «Думаю, одна из неизвестных историй — переход Месси в "Челси", который так и не состоялся. В 2004 году он был очень близок к переходу в "Челси", потому что хотел играть у Моуринью. Между ними был долгий разговор, даже был видеозвонок.

    Это был первый раз, когда Месси решил уйти из "Барселоны". Пару месяцев назад был второй раз, но этот был первым. Месси был очень близок к тому, чтобы присоединиться к "Челси" Абрамовича и Моуринью в Премьер-лиге», — цитирует Ди Марцио beIN SPORTS.

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    • Напомним, Месси пришел в академию «Барселоны» в 2000 году в 13-летнем возрасте и с тех пор никогда не покидал систему клуба. В преддверии нового сезона он попытался сменить команду, но не смог договориться о расторжении контракта. 0

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