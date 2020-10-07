Шовковского включили в заявку сборной Украины на матч с Францией

Бывший вратарь сборной Украинывключен в заявку национальной команды на товарищеский матч с Францией.

Тренерский штаб «желто-синих» решил включить легенду киевского «Динамо» в заявку из-за тяжелой кадровой ситуации. После того, как у Андрея Пятова, Андрея Лунина и Юрия Панькива был обнаружен коронавирус, единственным голкипером в распоряжении Андрея Шевченко остался Георгий Бущан.

Как отмечается в сообщении на сайте Украинской ассоциации футбола, Шовковский выйдет на поле, только если Бущан получит травму или сдаст положительный анализ на COVID-19.

Напомним, Шовковский объявил о завершении карьеры в декабре 2016 года, однако 45-летний специалист продолжал поддерживать физическую форму.

Матч Франция — Украина состоится сегодня, 7 октября, начало — в 22:10 по мск. 0