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    Шовковского включили в заявку сборной Украины на матч с Францией

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    Бывший вратарь сборной Украины Александр Шовковский включен в заявку национальной команды на товарищеский матч с Францией.

    Александр Шовковский
    Александр Шовковский

    Тренерский штаб «желто-синих» решил включить легенду киевского «Динамо» в заявку из-за тяжелой кадровой ситуации. После того, как у Андрея Пятова, Андрея Лунина и Юрия Панькива был обнаружен коронавирус, единственным голкипером в распоряжении Андрея Шевченко остался Георгий Бущан.

    Как отмечается в сообщении на сайте Украинской ассоциации футбола, Шовковский выйдет на поле, только если Бущан получит травму или сдаст положительный анализ на COVID-19.

    Напомним, Шовковский объявил о завершении карьеры в декабре 2016 года, однако 45-летний специалист продолжал поддерживать физическую форму.

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