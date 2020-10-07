45-летний Шовковский может сыграть против Франции

Тренер сборнойнамекнул, что может сыграть в товарищеском матче против Франции, который пройдет сегодня, 7 октября.

«Не надевал вратарские перчатки около трех лет, после того как восстанавливал на пальцах правой руки разорванные сухожилия в январе 2018-го года. Скажу откровенно — и не планировал!

Но иногда обстоятельства заставляют! Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах на будущее ... И пусть с вами всегда будет температура 36,6», — написал Шовковский в Instagram.

Напомним, ранее голкиперы Андрей Пятов, Александр Панькив и Андрей Лунин сдали положительные тесты на коронавирус, поэтому у сборной Украины остался только один вратарь — 26-летний Георгий Бущан. 0