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    45-летний Шовковский может сыграть против Франции

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    Тренер сборной Украины Александр Шовковский намекнул, что может сыграть в товарищеском матче против Франции, который пройдет сегодня, 7 октября.

    Александр Шовковский
    Александр Шовковский

    «Не надевал вратарские перчатки около трех лет, после того как восстанавливал на пальцах правой руки разорванные сухожилия в январе 2018-го года. Скажу откровенно — и не планировал!

    Но иногда обстоятельства заставляют! Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах на будущее ... И пусть с вами всегда будет температура 36,6», — написал Шовковский в Instagram.

    Напомним, ранее голкиперы Андрей Пятов, Александр Панькив и Андрей Лунин сдали положительные тесты на коронавирус, поэтому у сборной Украины остался только один вратарь — 26-летний Георгий Бущан. 0

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