Лондонскийобъявил, что защитник командыперешел вна правах аренды.

Французский футболист проведет в чемпионате Португалии сезон-2020/21.

Сарр, который ранее выступал за «Ниццу», присоединился к лондонскому коллективу этим летом, подписав 5-летний контракт.

В минувшем розыгрыше чемпионата Франции Маланг Сарр провел 19 матчей и забил в них один гол.

Wishing Malang Sarr the best of luck in Portugal. 👊