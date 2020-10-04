«Сочи» — «Ростов»: счет 4:2, обзор голов

Никита Бурмистров в составе хозяев счет открыл, оказавшись прямо перед вратарем соперника и расстреляв его в упор.
Следующий гол был на 62-й минуте. Норманн забросил мяч в штрафную на Ионова, который в касание легким ударом попал в ближний угол. Спустя две минуты Матиас Норманн оставил «сельмашей» в меньшинстве.
Сразу за удалением последовал гол «Сочи». Артур Юсупов поймал мяч на подъем и чуть не порвал сетку ворот. Игрок пробил практически с линии штрафной «Ростова».
Дмитрий Полоз на 74-минуте счет сравнял, протащив мяч до штрафной и пробив из-под защитника.
Героем развязки стал Антон заболотный, который в концовке оформил дубль. Сначала форвард с подачи Маргасова практически через себя пробил в угол ворот из района 11-метровой отметки. Затем игрок протащил мяч к линии штрафной гостей и левой ногой пробил в дальний угол ворот.
Невероятная игра, в которой «Сочи» набирает 3 очка. Всего у хозяев 19 баллов. Они занимают 4-е место. «Ростов» прервал свою безвыигрышную серию и сейчас находится на 6-й позиции. 0