«Сочи» — «Ростов»: счет 4:2, обзор голов

в матче 10-го тура РПЛ обыгралсо счетом 4:2 и одержал пятую победу в сезоне.

Никита Бурмистров в составе хозяев счет открыл, оказавшись прямо перед вратарем соперника и расстреляв его в упор.

Следующий гол был на 62-й минуте. Норманн забросил мяч в штрафную на Ионова, который в касание легким ударом попал в ближний угол. Спустя две минуты Матиас Норманн оставил «сельмашей» в меньшинстве.

Сразу за удалением последовал гол «Сочи». Артур Юсупов поймал мяч на подъем и чуть не порвал сетку ворот. Игрок пробил практически с линии штрафной «Ростова».

Дмитрий Полоз на 74-минуте счет сравнял, протащив мяч до штрафной и пробив из-под защитника.

Героем развязки стал Антон заболотный, который в концовке оформил дубль. Сначала форвард с подачи Маргасова практически через себя пробил в угол ворот из района 11-метровой отметки. Затем игрок протащил мяч к линии штрафной гостей и левой ногой пробил в дальний угол ворот.

Футбол. Россия. Премьер-лига Сочи — Ростов 4:2 Голы: 1:0 Никита Бурмистров (19'), 1:1 Алексей Ионов (62'), 2:1 Артур Юсупов (66'), 2:2 Дмитрий Полоз (74'), 3:2 Антон Заболотный (78'), 4:2 Антон Заболотный (84') Сочи: Сослан Джанаев, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Иван Миладинович, Эльмир Набиуллин, Кристиан Нобоа, Никита Бурмистров (Egor Prutsev, 90'), Тимофей Маргасов, Артур Юсупов, Антон Заболотный, Жоаозиньо (Danil Prutsev, 72') Ростов: Сергей Песьяков, Деннис Хаджикадунич, Евгений Чернов, Алексей Козлов (Александр Долгов, 81'), Максим Осипенко, Кэнто Хасимото, Алексей Ионов (Павел Мамаев, 80'), Матиас Норманн, Хорен Байрамян, Дмитрий Чистяков (Владимир Обухов, 46'), Дмитрий Полоз (Арсений Логашов, 76') Предупреждения: Матиас Норманн (33'), Деннис Хаджикадунич (36'), Алексей Козлов (48'), Максим Осипенко (56'), Дмитрий Полоз (59'), Кристиан Нобоа (63'), Матиас Норманн (64'), Александр Долгов (90')

Невероятная игра, в которой «Сочи» набирает 3 очка. Всего у хозяев 19 баллов. Они занимают 4-е место. «Ростов» прервал свою безвыигрышную серию и сейчас находится на 6-й позиции. 0