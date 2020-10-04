«Локомотив» — «Химки»: составы, онлайн, прогноз

Гжегож Крыховяк
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«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Миранчук, Магкеев, Крыховяк, Эдер, Лисакович.
Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Сильянов, Райкович, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Мухин, Джорджевич, Камано.
«Химки»: Лантратов, Гапон, Идову, Тихий, Данилкин, Кухарчук, Трошечкин, Липовой, Боженов, Куат, Дядюн.
Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Глушаков, Мурнин, Мирзов, Мартусевич, Воробьёв, Казанцев, Конате, Алиев.
Поединок пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 14:00 мск.
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