«Локомотив» — «Химки». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч чемпионата России по футболу 4 октября 2020 года

В воскресенье, 4 октября, «Локомотив» на своем поле примет «Химки» в рамках 10-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «РЖД Арене» в Москве, начнется в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Локомотив» — «Химки».

«Локомотив»

После побед в двух стартовых турах, у «Локо» началась затяжная безвыигрышная серия в пять матчей.

В 3-м туре московский клуб спасся от поражения в матче с «Уралом» (1:1), а после чего в гостях проиграл «Спартаку» (1:2).

Затем «Локомотив» на своем поле уступил «Ахмату» (2:3), полчаса играя в большинстве, и дома же разошелся миром с «Зенитом» (0:0).

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Выездной матч с «Ростовом» также завершился без забитых мячей. Прервать неудачную серию удалось лишь в домашнем матче с «Тамбовом» (1:0).

В последнем матче «Локо» обыграл в дерби ЦСКА (1:0) и с 15 очками идет на 6-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 9-6, 3 гола забил Федор Смолов.

После 6 туров РПЛ «Локомотив» с 8 очками идет на 9-м месте в турнирной таблице. Разница мячей 7-6.

«Химки»

Безвыигрышная серия химчан началась с первого тура и продлилась в РПЛ восемь матчей, что в итоге стоило работы главному тренеру команды Дмитрию Гунько.

В августе «Химки» в рамках 3-го тура уступили дома «Тамбову» (0:1), после чего на выезде проиграли «Ахмату» в Грозном — 1:2.

Два следующих матча завершились со счетом 1:1. В гостях «Химки» упустили в меньшинстве победу над «Арсеналом», а дома не справились с «Ротором».

Выезд в гости к «Уралу» завершился поражением со счетом 1:3. Неудачную серию прервала кубковая победа над иркутским «Зенитом» (1:0).

Календарь и таблица РПЛ

Но в РПЛ «Химки» продолжили проигрывать, разгромно уступив «Краснодару» (2:7). ишь в последнем матче клуб одержал первую победу, одолев дома «Динамо» (1:0).

После 9 туров «Химки» с 6 очками идут на 14-м месте. Разница мячей 8-18, 3 гола забил Аршак Корян.

Прогноз и ставки

На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.55, на ничью — 4.15, а на победу «Химок» — 6.25.

Команды встречались последний раз в 1/16 финала Кубка России — «Локо» победил со счетом 3:0. «Химки» последний раз побеждали железнодорожников в далеком 2008 году.

«Локо» выглядит явным фаворитом, но победа над «Динамо» может приободрить химчан. Тем не менее, прогнозируем, что «Локомотив» не проиграет.

Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1,90 и «обе забьют -нет» за 1,75. 0