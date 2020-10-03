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    Тедеско удовлетворен результатом матча с «Зенитом»

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    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги матча десятого тура чемпионата России с «Зенитом» (1:1).

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    «Хороший матч. После первых 20 минут "Зенит" перехватил инициативу, заставив нас сесть в оборону. Нужно было дать передохнуть нашим защитникам, но не получалось зацепиться за мяч впереди, наши нападающие совершали много фолов.

    Второй тайм — отлично. У нас были моменты, и "Зенит" мог забить. Результатом удовлетворен, хотя есть небольшое расстройство.

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    • Без Соболева было сложно зацепиться за мяч в центре поля, но судья постоянно свистел фолы нашим нападающим. Одно касание защитника — фол, касание — фол. В другую сторону все было иначе. Извините, но это так. Фолы, когда так же играл Дзюба, не свистели», — цитирует Тедеско «Спорт-Экспресс». 0

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