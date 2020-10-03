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    Мамич: ЦСКА — отличная команда, но мы будем конкурентоспособны в Лиге Европы

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    Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

    Зоран Мамич
    Зоран Мамич

    Напомним, что армейцы на этой стадии турнира сыграют с загребским «Динамо», голландским «Фейеноордом» и австрийским «Вольфсбергом».

    «У нас хорошая, конкурентоспособная и привлекательная группа, в которой сыграют клубы с громкими именами.

    ЦСКА — отличная команда, главный конкурент "Зенита", команда, которая в переходный период вложила много денег в усиление состава, которая отклонил серьезные предложения по Влашичу», — заявил Мамич Sportbox.

    Также тренер «Динамо» рассказал, будет ли кто-то от загребского клуба присутствовать на игре ЦСКА в ближайшем туре РПЛ против «Урала».

    «Поездку на Урал организовать просто невозможно, но мы изучим игру ЦСКА.

    Мы постараемся добиться наилучшего результата, чтобы поднять настроение нашим болельщикам.

    Я уверен, что "Динамо" может быть конкурентоспособным в этой группе», — заключил Мамич.

    Групповой этап Лиги Европы пройдет с 22 октября по 10 декабря. 0

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