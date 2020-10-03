Мамич: ЦСКА — отличная команда, но мы будем конкурентоспособны в Лиге Европы

Главный тренер загребского «Динамо»прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

Напомним, что армейцы на этой стадии турнира сыграют с загребским «Динамо», голландским «Фейеноордом» и австрийским «Вольфсбергом».

«У нас хорошая, конкурентоспособная и привлекательная группа, в которой сыграют клубы с громкими именами.

ЦСКА — отличная команда, главный конкурент "Зенита", команда, которая в переходный период вложила много денег в усиление состава, которая отклонил серьезные предложения по Влашичу», — заявил Мамич Sportbox.

Также тренер «Динамо» рассказал, будет ли кто-то от загребского клуба присутствовать на игре ЦСКА в ближайшем туре РПЛ против «Урала».

«Поездку на Урал организовать просто невозможно, но мы изучим игру ЦСКА.

Мы постараемся добиться наилучшего результата, чтобы поднять настроение нашим болельщикам.

Я уверен, что "Динамо" может быть конкурентоспособным в этой группе», — заключил Мамич.

Групповой этап Лиги Европы пройдет с 22 октября по 10 декабря. 0