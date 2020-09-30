Кукуян рассудит «Спартак» и «Зенит» в 10-м туре РПЛ

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 10-го тура российской Премьер-лиги, сообщает официальный сайт РФС.

Центральную встречу тура между «Спартаком» и «Зенитом» обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. На игре будет работать система VAR под руководством Сергея Карасева. Игра пройдет в Москве 3 октября.

3 октября (суббота)

«Уфа» — «Ротор»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Наиль Сейфетдинов; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Илья Елеференко;

«Тамбов» — «Арсенал»: судья — Владислав Безбородов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Алексей Лунев;

«Урал» — ЦСКА: судья — Станислав Васильев; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Тихон Калугин;

4 октября (воскресенье)

«Локомотив» — «Химки»: судья — Евгений Кукуляк; VAR — Артем Любимов; AVAR — Антон Аверьянов;

«Рубин» — «Ахмат»: судья — Владимир Москалев; VAR — Михаил Вилков; AVAR — Алексей Стипиди;

«Сочи» — «Ростов»: судья — Евгений Турбин; VAR — Игорь Панин; AVAR — Антон Кобзев;

«Динамо» — «Краснодар»: судья — Кирилл Левников; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Игорь Демешко; 0