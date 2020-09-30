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    Кукуян рассудит «Спартак» и «Зенит» в 10-м туре РПЛ

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    Назначены арбитры и инспекторы на матчи 10-го тура российской Премьер-лиги, сообщает официальный сайт РФС.

    Павел Кукуян
    Павел Кукуян

    Центральную встречу тура между «Спартаком» и «Зенитом» обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. На игре будет работать система VAR под руководством Сергея Карасева. Игра пройдет в Москве 3 октября.

    3 октября (суббота)

    «Уфа» — «Ротор»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Наиль Сейфетдинов; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Илья Елеференко;

    «Тамбов» — «Арсенал»: судья — Владислав Безбородов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Алексей Лунев;

    «Урал» — ЦСКА: судья — Станислав Васильев; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Тихон Калугин;

    4 октября (воскресенье)

    «Локомотив» — «Химки»: судья — Евгений Кукуляк; VAR — Артем Любимов; AVAR — Антон Аверьянов;

    «Рубин» — «Ахмат»: судья — Владимир Москалев; VAR — Михаил Вилков; AVAR — Алексей Стипиди;

    «Сочи» — «Ростов»: судья — Евгений Турбин; VAR — Игорь Панин; AVAR — Антон Кобзев;

    «Динамо» — «Краснодар»: судья — Кирилл Левников; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Игорь Демешко; 0

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