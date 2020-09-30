ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ПАОК — «Краснодар»Долгожданный момент. Три российских клуба сыграют в групповом этапе ЛЧ
  • 23:48
    • «Краснодар» пробился в групповой этап Лиги чемпионов
  • 23:21
    • «Бавария» завоевала Суперкубок Германии
  • 00:21
    • Гол Винисиуса принес «Реалу» победу над «Вальядолидом»
  • 23:52
    • «Мидтъюлланн» прошел в групповую стадию Лиги чемпионов
  • 23:45
    • «Эвертон» разгромил «Вест Хэм» и прошел в четвертьфинал Кубка лиги
    Все новости спорта

    «Краснодар» пробился в групповой этап Лиги чемпионов

    ПАОК — «Краснодар»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Лига чемпионов ПАОК Краснодар Футбол России Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    «Краснодар» одержал победу над ПАОКом в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Салониках, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

    «Быки» открыли счет на 73-й минуте, когда Игорь Смольников прорвался в чужую штрафную с левого фланга и прострелил в центр, где мяч рикошетом от Иоанниса Михайлидиса залетел в ворота.

    ПАОК отыгрался спустя четыре минуты. Штефан Шваб навесил со штрафного с правого фланга в центр на линию вратарской, откуда Омар Эль-Каддури ударом головой отправил мяч под перекладину.

    Однако буквальной в следующей атаке российская команда вернула себе минимальный перевес. Тонни де Вильена мощным ударом пробил в штангу, а первым на добивание подоспел Реми Кабелла.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    ПАОК — Краснодар 1:2
    Голы: 0:1 Иоаннис Михайлидис (автогол) (73'), 1:1 Omar El Kaddouri (77'), 1:2 Реми Кабелла (78') ПАОК: Zivko Zivkovic, Сверрир Инги Ингасон, Fernando Varela (Karol Swiderski, 76'), Jose Angel Crespo (Мусса Ваг, 59'), Иоаннис Михайлидис, Omar El Kaddouri, Андрия Живкович, Штефан Шваб, Димитрис Яннулис, Димитриос Пелькас (Антонио-Мирко Колак, 59'), Христос Дзолис Краснодар: Матвей Сафонов, Александр Мартынович, Кристиан Рамирес, Кайо, Сергей Петров, Юрий Газинский (Руслан Камболов, 83'), Даниил Уткин (Игорь Смольников, 58'), Тонни Триндаде Вильена, Реми Кабелла (Магомед-Шапи Сулейманов, 85'), Виктор Классон, Маркус Берг Предупреждения: Сверрир Инги Ингасон (24'), Тонни Триндаде Вильена (33'), Кайо (35'), Димитриос Пелькас (37'), Omar El Kaddouri (90')

    На своем поле «Краснодар» тоже победил 2:1, поэтому впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» снова не уступит «Арсеналу»?
  • «Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Нанесет ли «Сельта» урон «Барселоне»?
  • «Сельта» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • В домашней игре с «Маккаби» «Тоттенхэм» не будет медлить
  • «Тоттенхэм» — «Маккаби» Хайфа. Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.64
  • Экспресс дня 1 октября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Сельта — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Маккаби Хайфа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Риу Аве — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч АЕК — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.70
  • Прогноз на матч Дандолк — КИ Клаксвик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Лудогорец
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры