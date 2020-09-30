ПАОК — «Краснодар»: счет матча 1:2, обзор голов

одержал победу надв ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Встреча, которая прошла в Салониках, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

«Быки» открыли счет на 73-й минуте, когда Игорь Смольников прорвался в чужую штрафную с левого фланга и прострелил в центр, где мяч рикошетом от Иоанниса Михайлидиса залетел в ворота.

ПАОК отыгрался спустя четыре минуты. Штефан Шваб навесил со штрафного с правого фланга в центр на линию вратарской, откуда Омар Эль-Каддури ударом головой отправил мяч под перекладину.

Однако буквальной в следующей атаке российская команда вернула себе минимальный перевес. Тонни де Вильена мощным ударом пробил в штангу, а первым на добивание подоспел Реми Кабелла.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация ПАОК — Краснодар 1:2 Голы: 0:1 Иоаннис Михайлидис (автогол) (73'), 1:1 Omar El Kaddouri (77'), 1:2 Реми Кабелла (78') ПАОК: Zivko Zivkovic, Сверрир Инги Ингасон, Fernando Varela (Karol Swiderski, 76'), Jose Angel Crespo (Мусса Ваг, 59'), Иоаннис Михайлидис, Omar El Kaddouri, Андрия Живкович, Штефан Шваб, Димитрис Яннулис, Димитриос Пелькас (Антонио-Мирко Колак, 59'), Христос Дзолис Краснодар: Матвей Сафонов, Александр Мартынович, Кристиан Рамирес, Кайо, Сергей Петров, Юрий Газинский (Руслан Камболов, 83'), Даниил Уткин (Игорь Смольников, 58'), Тонни Триндаде Вильена, Реми Кабелла (Магомед-Шапи Сулейманов, 85'), Виктор Классон, Маркус Берг Предупреждения: Сверрир Инги Ингасон (24'), Тонни Триндаде Вильена (33'), Кайо (35'), Димитриос Пелькас (37'), Omar El Kaddouri (90')

На своем поле «Краснодар» тоже победил 2:1, поэтому впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. 0