«Милан» обыграл «Кротоне», «Наполи» разгромил «Дженоа»

В матче 2-го тура чемпионата Италиина выезде обыгралсо счетом 2:0.

В составе миланского клуба голами отметились Франк Кессье (45-я минута) и Браим Диас (50).

Футбол. Италия. Серия А Кротоне — Милан 0:2 Голы: 0:1 Франк Кессье (пенальти) (45'), 0:2 Браим Диас (50') Кротоне: Alex Cordaz, Vladimir Golemic, Лисандро Магальян, Педру Перейра (Аркадиуш Реца, 72'), Лука Чигарини, Salvatore Molina (Андреа Рисполи, 83'), Niccolo Zanellato (Эдуардо, 46'), Лука Марроне, Денис Дрэгуш, Simeon Nwankwo, Junior Messias Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Давиде Калабрия, Тео Эрнандес, Симон Кьер, Маттео Габбиа, Сандро Тонали (Исмаэль Беннасер, 63'), Хакан Чалханоглу (Раде Крунич, 83'), Алексис Салемакерс (Самуэль Кастильехо, 63'), Франк Кессье, Анте Ребич (Лоренцо Коломбо, 57'), Браим Диас (Рафаэл Леау, 83') Предупреждения: Лука Марроне (45'), Маттео Габбиа (62'), Тео Эрнандес (78'), Рафаэл Леау (90')

«Милан» набрал шесть очков и расположился на второй строчке в турнирной таблицы серии А. «Кротоне», потерпев второе поражение на старте сезона, занимает 20-е место.

В следующем туре «Кротоне» в гостях сыграет против «Сассуоло», а «Милан» на своем поле встретится со «Специей».

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В другом матче отчетного тура «Наполи» на своем поле обыграл «Дженоа» со счетом 6:0.

В составе неаполитанской команды голами отметились Ирвин Лосано (10-я и 65-я минуты), Петр Зелиньски (46), Дрис Мертенс (57), Элиф Элмас (69) и Маттео Политано (72).

Футбол. Италия. Серия А Наполи — Дженоа 6:0 Голы: 1:0 Ирвин Лосано (10'), 2:0 Пётр Зелиньски (46'), 3:0 Дрис Мертенс (57'), 4:0 Ирвин Лосано (65'), 5:0 Элиф Элмас (69'), 6:0 Маттео Политано (72') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Эльсеид Хюсай, Калиду Кулибали, Костас Манолас (Никола Максимович, 46'), Фабиан Руис, Пётр Зелиньски (Фаузи Гулам, 73'), Виктор Осимхен, Ирвин Лосано (Маттео Политано, 66'), Дрис Мертенс (Станислав Лоботка, 66'), Лоренцо Инсинье (Элиф Элмас, 23') Дженоа: Федерико Маркетти, Эдоардо Гольданига, Давиде Бираски, Андреа Мазиелло, Давиде Дзаппакоста, Лука Пеллегрини (Паоло Гильоне, 54'), Лукас Лерагер, Миха Зайц (Горан Пандев, 54'), Милан Бадель (Валон Бехрами, 64'), Маттиа Дестро, Marko Pjaca Предупреждения: Виктор Осимхен (90'), Маттиа Дестро (90'), Андреа Мазиелло (90')

«Наполи» набрал шесть очков и вышел в лидеры турнирной таблицы серии А. «Дженоа», потерпев первое поражение в сезоне, с тремя очками занимает 11-ю строчку.

В следующем туре «Наполи» в гостях сыграет против «Ювентуса», а «Дженоа» на своем поле встретится с «Торино». 0