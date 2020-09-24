Мурило: С Николичем мне комфортнее, чем с Семиным

Защитник «Локомотива»сравнил главного тренера командыс бывшим тренером

«Юрий Палыч чаще использовал меня в опорной зоне. А Николич вернул на более привычную позицию — в центр обороны. Все-таки изначально я защитник. Поэтому с Марко мне комфортнее.

Седьмое место "Локомотива"? Думаю, слишком рано делать выводы. Пришли новые игроки — им нужно адаптироваться, сыграться, привыкнуть к схеме.

За один день такие вещи не решаются. Плюс, не очень правильно сравнивать результаты.

Да, у нас есть второе место в прошлом сезоне, но новый чемпионат только-только начался. Еще все впереди. Чтобы оценивать сезон, нужно пройти его до конца», — приводит Sport24 слова Мурило.

23-летний бразилец перешел в «Локо» 18 июня 2019 года. Вместе с командой он выиграл Суперкубок России. 0