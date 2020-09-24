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    Мурило: С Николичем мне комфортнее, чем с Семиным

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    Защитник «Локомотива» Мурило сравнил главного тренера команды Марко Николича с бывшим тренером Юрием Семиным.

    Мурило
    Мурило

    «Юрий Палыч чаще использовал меня в опорной зоне. А Николич вернул на более привычную позицию — в центр обороны. Все-таки изначально я защитник. Поэтому с Марко мне комфортнее.

    Седьмое место "Локомотива"? Думаю, слишком рано делать выводы. Пришли новые игроки — им нужно адаптироваться, сыграться, привыкнуть к схеме.

    За один день такие вещи не решаются. Плюс, не очень правильно сравнивать результаты.

    Да, у нас есть второе место в прошлом сезоне, но новый чемпионат только-только начался. Еще все впереди. Чтобы оценивать сезон, нужно пройти его до конца», — приводит Sport24 слова Мурило.

    23-летний бразилец перешел в «Локо» 18 июня 2019 года. Вместе с командой он выиграл Суперкубок России. 0

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