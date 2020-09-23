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    Вилков обслужит матч ЦСКА с «Локомотивом»

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    РФС назначил арбитров, которые будут обслуживать матчи 9-го тура российской Премьер-лиги.

    Михаил Вилков
    Михаил Вилков

    Центральный матч тура ЦСКА — «Локомотив» на «ВЭБ Арене» доверили бригаде арбитра Михаила Вилкова. Арбитром VAR будет Сергей Карасев, а AVAR — Валерий Данченко. Игра пройдет 27 сентября.

    26 сентября (суббота)

    «Тамбов» — «Спартак»: судья — Игорь Панин; VAR — Артем Любимов; AVAR — Роман Усачев;

    «Зенит» — «Уфа»: судья — Алексей Сухой; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Николай Еремин;

    «Сочи» — «Краснодар»: судья — Сергей Карасев; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Максим Гаврилин;

    27 сентября (воскресенье)

    «Арсенал» — «Ростов»: судья — Виталий Мешков; VAR — Артем Любимов; AVAR — Арам Петросян;

    «Ахмат» — «Урал»: судья — Павел Кукуян; VAR — Игорь Панин; AVAR — Егор Болховитин;

    «Ротор» — «Рубин»: судья — Владислав Безбородов; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Дмитрий Чельцов;

    28 сентября (понедельник)

    «Химки» — «Динамо»: судья — Сергей Иванов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Александр Богданов; 0

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