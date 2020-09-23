Вилков обслужит матч ЦСКА с «Локомотивом»

Центральный матч тура ЦСКА — «Локомотив» на «ВЭБ Арене» доверили бригаде арбитра Михаила Вилкова. Арбитром VAR будет Сергей Карасев, а AVAR — Валерий Данченко. Игра пройдет 27 сентября.
26 сентября (суббота)
«Тамбов» — «Спартак»: судья — Игорь Панин; VAR — Артем Любимов; AVAR — Роман Усачев;
«Зенит» — «Уфа»: судья — Алексей Сухой; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Николай Еремин;
«Сочи» — «Краснодар»: судья — Сергей Карасев; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Максим Гаврилин;
27 сентября (воскресенье)
«Арсенал» — «Ростов»: судья — Виталий Мешков; VAR — Артем Любимов; AVAR — Арам Петросян;
«Ахмат» — «Урал»: судья — Павел Кукуян; VAR — Игорь Панин; AVAR — Егор Болховитин;
«Ротор» — «Рубин»: судья — Владислав Безбородов; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Дмитрий Чельцов;
28 сентября (понедельник)
«Химки» — «Динамо»: судья — Сергей Иванов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Александр Богданов; 0