Вилков обслужит матч ЦСКА с «Локомотивом»

Трансферный дайджест. 15-21 сентября

Сменит ли уругвайский бомбардир Барселону на Мадрид, вернется ли форвард «Атлетико» в «Ювентус», кто выиграет борьбу за защитника «Наполи» и другие трансферные новости последних дней